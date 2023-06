Real Madrid: Joselu n'est pas venu pour "remplacer" Benzema et explique pourquoi il n'a pas pris le numéro 9

Présenté ce mardi, le nouvel attaquant du Real Madrid Joselu a affiché ses ambitions avec le club merengue. S'il prend numériquement la place de Karim Benzema, le buteur de 33 ans n'entend pas "le remplacer".

À peine arrivé au Real Madrid, Joselu affiche ses ambitions. L'attaquant de 33 ans, de retour dans la capitale espagnole sous la forme d'un prêt en provenance de l'Espanyol Barcelone a été officiellement présenté ce mardi devant la presse. S'il va remplacer numériquement Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite, le récent vainqueur de la Ligue des nations veut tracer sa propre route.

"Je ne viens pas pour remplacer quelqu'un, je viens pour apporter ma pierre à l'édifice, pour me faire plaisir, pour faire ce que l'entraîneur me demande. Nous connaissons tous le niveau de Karim, mais je suis ici pour faire un travail différent", a-t-il confié. Est-ce que le départ de Benzema a influencé son arrivée? "On ne parle pas d'un autre joueur avec ce premier contact. Madrid respecte la décision de n'importe quel joueur, ils ont été formidables dans ce sens. Le club a respecté ce qui se passait dans mon club."

Il portera le numéro 14

S'il est le nouvel attaquant du Real, Joselu n'étrennera pas pour autant le numéro 9, laissé vacant par l'international français, mais le 14, symbole du nombre de victoires du club madrilène en Ligue des champions. "Tout numéro est spécial, je n'ai jamais caché mon 'madridismo', je l'ai toujours ressenti comme tel. Il faut être naturel et pouvoir porter un numéro dans le meilleur club du monde est une source de fierté", a avoué l'ancien buteur de l'Espanyol Barcelone.

Après Fran Garcia, Brahim Diaz et Jude Bellingham, Joselu est la quatrième recrue du Real Madrid. L'Espagnol de 33 ans devrait être le dernier renfort du Real. C'est ce qu'a annoncé Florentino Perez lors d'un échange avec des supporters.