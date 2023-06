Mercato: Toni Kroos rempile pour un an au Real Madrid

Toni Kroos va entamer sa dixième saison au Real Madrid, après avoir accepté de prolonger son contrat pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024, comme officialisé ce mercredi par le club.

Puisqu'il faut bien encadrer la jeunesse fleurissante et que le Real Madrid ne pourra plus compter sur Karim Benzema pour cela, le vice-champion d'Espagne a annoncé mercredi la prolongation du contrat de Toni Kroos pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2024... comme le veut la coutume, chaque saison, pour les joueurs expérimentés du Real.

Si Benzema a donc craqué face aux sirènes de l'Arabie saoudite et son offre mirifique, Toni Kroos a lui accepté d'étirer son contrat jusqu'en juin 2024 avec l'écurie espagnole. Il s'agira de la dixième saison du milieu allemand avec le maillot madrilène, lui qui compte déjà 417 matchs pour 27 buts avec la Casa Blanca, remportant une fois la Coupe du Roi, trois fois la Liga et la Supercoupe d'Espagne, quatre fois la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe, et cinq fois le Mondial des clubs.

En attendant la décision de Modric, Kroos en vieux briscard du vestiaire?

Si l'avenir de son compère du milieu, Luka Modric, 37 ans, demeure incertain (lui aussi est en fin de contrat cet été et n'a pas encore communiqué son choix), Toni Kroos, 33 ans, devra faire face à une concurrence de plus en plus jeune qu'il se chargera sans doute d'aiguiller : Federico Valverde (24 ans), Aurélien Tchouaméni (23 ans), Eduardo Camavinga (20 ans) ou encore la recrue Jude Bellingham (19 ans).