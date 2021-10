Mercato: Vinicius "voulait rejoindre le Barça" avant de signer au Real Madrid

André Cury, ancien responsable du Barça en Amérique du Sud, a révélé ce lundi que Vinicius Jr avait donné son accord au Barça en 2018. Avant de finalement s’engager avec le Real Madrid.

André Cury, ancien responsable du Barça en Amérique du Sud et notamment impliqué dans le transfert de Neymar au PSG en 2017, a révélé ce lundi dans une interview accordée à la Cadenar SER puis relayée par le Mundo Deportivo que Vinicius Jr avait été tout proche de s’engager avec le Barça il y a trois ans.

"Vinicius allait devenir un joueur du Barça, comme il le voulait, mais finalement ses agents ont choisi le Real Madrid", assure André Cury, qui évoque des raisons financières.

"Il a pleuré quand le Barça a battu le PSG 6-1"

L'ancien responsable du Barça assure également que le Brésilien de 21 ans est un vrai fan du club catalan: "Il a pleuré quand le Barça a battu le PSG 6-1 (en Ligue des champions, en mars 2017). Neymar, qui était à l'époque à Barcelone, était son idole et il préférait Messi à Ronaldo. Quand il jouait à la Play, il choisissait toujours l'équipe du Barça", énumère-t-il encore. A l’époque, Vinicius Jr évoluait encore à Flamengo. L’année suivante, en 2018, il est arrivé au Real Madrid.

La semaine dernière, le Catalan Gerard Piqué avait déjà fait des déclarations dans ce sens. "Il a failli venir au Barça mais il s'est vu offrir deux fois plus. Je lui avais parlé personnellement avant qu'il n'aille à Madrid et il m'avait avoué qu'il avait voulu aller au Barça. C'était fait. Et Madrid est arrivé à la dernière seconde et lui a tout offert", a révélé le défenseur catalan sur Twitch. Dimanche, Vinicius Jr et les Merengues ont remporté le Clasico 2-1 au Camp Nou.