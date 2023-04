Barçagate: le gros tacle de Laporta au Real Madrid, le "club du régime"

Appelé à s'expliquer à propos de l'affaire Negreira ce lundi, Joan Laporta n'a pas été tendre avec le Real Madrid, "un club historiquement favorisé par les erreurs d'arbitrage".

Le Barça contre-attaque et n'y va pas avec le dos de la cuillère. Présent en conférence de presse ce lundi pour évoquer l'affaire Negreira, dans laquelle le club catalan est accusé de corruption arbitrale, Joan Laporta a dénoncé une "gigantesque campagne de diffamation" à l'encontre du Barça. Mais le président a eu des mots forts à l'égard du Real Madrid, un club "qui dit se sentir lésé".

"Je veux faire référence à la présence d'un club (le Real Madrid), à lui seul, comme une accusation privée dans le procès. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions d'arbitrage. Il a été considéré comme l'équipe du régime. En raison de leur proximité avec le pouvoir politique et économique, je pense qu'il est bon de rappeler que pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA (commission d'arbitrage) ont été des ex-membres, des ex-joueurs ou des ex-dirigeants du Real Madrid."

"Nous agirons pour défendre l'intégrité de Barcelone"

Avant une session de questions/réponses avec les nombreux journalistes présents dans l'Auditorium, Joan Laporta en a rajouté une couche sur son grand rival. "Toutes ces années, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre justice sur le terrain, ce sont des ex-partenaires, des ex-joueurs ou des ex-directeurs du Real Madrid, poursuit le dirigeant. Dans certains cas, tout cela en même temps. Que ce club se manifeste et dise qu'il se sent lésé par la meilleure période sportive de l'histoire du FCB... Ce procès servira à les démasquer. Cela me semble un exercice de cynisme que Madrid apparaisse dans l'affaire alléguant qu'ils se sont sentis lésés sportivement dans la période la plus réussie du Barça."

Le dirigeant de 60 ans a rappelé qu'il fera tout son possible "pour défendre l'intégrité de Barcelone", tout en affirmant que "le parquet n'a pas été en mesure de démontrer que les versements effectués aux sociétés liées à M. Negreira pouvaient influencer les nominations arbitrales ou les résultats sportifs."