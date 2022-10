Real-Barça: les Catalans moqués sur les réseaux sociaux après la défaite lors du Clasico

Battu par le Real Madrid dans le Clasico dimanche (3-1), le Barça a été la cible de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, notamment par les supporters merengue.

Le Barça a perdu gros ce dimanche. Battsu lors du Clasico face au Real Madrid (3-1), les Catalans laissent filer son rival au classement et restent dans une période négative, le club étant au bord de l'élimination en Ligue des champions. Des récents résultats qui fragilisent Xavi, qui détient le plus mauvais bilan des derniers entraîneurs catalans, avec seulement 28 victoires, pour 11 nuls et 11 défaites.

La triste performance des Barcelonais, pourtant devant aux tableaux des statistiques (57% de possession, 547 passes contre 414, 5 tirs cadrés à 4), a ravi les supporters madrilènes, qui n'ont pas hésité à se moquer ouvertement du rival à travers plusieurs memes. L'un d'entre eux met en scène un Xavi vieillissant expliquant la glorieuse époque du Barça, quand l'entraîneur catalan était encore joueur.

Piqué, Busquets et Drake en prennent pour leur grade

Autres joueurs critiqués après leurs dernières performances ratées: les cadres Gerard Piqué et Sergio Busquets. Le premier, sur le banc lors du Clasico, est moqué par rapport à son match catastrophique face à l'Inter Milan (3-3) en Ligue des champions. De son côté, le capitaine du Barça a été critiqué pour sa lenteur sur le terrain, notamment face à Toni Kroos.

Lors du Clasico, le Barça arborait une tunique spéciale, avec un hibou représentant la marque de vêtement OVO dirigée par Drake. Là aussi, les fans madrilène n'ont pas hésité à détourner l'animal en pigeon, faisant écho aux lourdes pertes financières du rappeur, qui avait parié plus de 800.000 euros sur une victoire du FC Barcelone.

Distancé de trois points par le Real Madrid en Liga, le FC Barcelone va devoir réagir dès jeudi au Camp Nou face à Villarreal, puis dimanche contre l'Atletic Bilbao. Les Blaugrana devront également sauver leur peau en Ligue des champions, avec deux rencontres décisives face au Bayern Munich et à Plzen.