Real-Barça: quand Messi change de maillot en plein Clasico… à cause de la pluie

Une drôle de scène s’est déroulée lors du Clasico entre le Real et le Barça (2-1) ce samedi: Lionel Messi a dû quitter ses partenaires quelques instants pour changer son maillot détrempé par le déluge s’abattant sur Madrid.

Les 22 acteurs de ce Clasico jouaient la 80e minute, le FC Barcelone était déjà mené 2 buts à 1, lorsque Messi a quitté momentanément ses partenaires. La raison? Un maillot gorgé d'eau devenu trop gênant, en raison de la forte pluie tombée depuis le début de la rencontre sur la pelouse du centre d’entraînement du Real Madrid.

Grelottant, le multiple Ballon d’Or s’est empressé de courir vers son banc de touche pour enlever sa tunique détrempée ainsi que son sous-maillot avant d’enfiler des habits neufs et secs. Une scène notable puisque le numéro 10 a laissé ses partenaires en infériorité numérique pendant quelques dizaines de secondes et qu’il a été le seul à se changer en plein match.

7 matchs sans marquer face au Real pour Messi

Inefficace face au but en dépit de ce changement de costume pour les dernières minutes de jeu, Messi s’est également montré très agacé au cours de la rencontre et aurait demandé du respect à l’arbitre de la rencontre. Un Clasico tendu dans lequel Casemiro a été exclu en fin de rencontre et qui a vu Piqué puis Koeman se plaindre également de l’arbitrage.

S’il a égalé Sergio Ramos au nombre de Clasicos disputés (45), l’attaquant argentin du Barça a aussi étalé sa disette dans les confrontations face au Real Madrid à sept matchs sans marquer, son pire total en carrière. Dépassé par les Merengue pour un petit point, le FC Barcelone a encore huit rencontres de championnat pour aller chercher ce titre tant convoité cette saison en Espagne, puisque l’Atlético est intercalé entre les deux clubs avec un match en moins à disputer ce dimanche soir.