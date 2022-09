Real: Capello se paye Ronaldo, qui "aimait beaucoup les fêtes et les femmes"

Fabio Capello, qui a entraîné Ronaldo au Real Madrid lors de la saison 2006-2007, a tout fait pour dissuader l’AC Milan de recruter l’attaquant brésilien. En vain, malgré le portrait très peu élogieux qu’il avait dressé du buteur.

Fabio Capello ne garde visiblement pas de bons souvenirs de Ronaldo. Comme il l’a confié lors du Festival dello Sport de Trente, en Italie, le mythique technicien n’est pas vraiment pas fan de l’attaquant brésilien, qu’il a coaché au Real Madrid lors de la saison 2006-2007. Quand Silvio Berlusconi, propriétaire de l’AC Milan à l’époque, l’a appelé pour avoir des renseignements sur R9, Capello s’est guère montré élogieux.

"Je me souviens que Silvio Berlusconi m'a appelé pour me demander comment allait Ronaldo. Je lui ai dit qu'il ne s'entraînait même pas et qu'il aimait beaucoup les fêtes et les femmes, donc l'embaucher pour Milan serait une erreur, a rembobiné le technicien italien. Le lendemain, j'ai vu les gros titres des journaux: 'Ronaldo à Milan'. C'était très amusant."

Seulement 20 petits matchs à l'AC Milan

Selon Capello, le départ du double Ballon d’or (1997 et 2002) a même été une libération pour le Real Madrid. "La décision de renvoyer Ronaldo et de signer Cassano a contribué à créer un esprit de victoire dans l'équipe", a assuré l’ancien coach de l’AC Milan.

Miné par les blessures, R9 ne disputera que 20 rencontres toutes compétitions confondues (neuf buts) sous le maillot des Rossoneri avant de finalement retourner au Brésil, aux Corinthians, en 2008.