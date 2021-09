Real Madrid: la célébration de Vinicius au milieu du public fait polémique en Espagne

Venu célébrer en tribune au milieu des fans du Real Madrid son but lors de l’éclatant succès des Merengues face au Celta Vigo (2-5), dimanche, Vinicius Junior a offert une image de joie qui fera date. Mais qui a également largement fait parler en Espagne et sur les réseaux sociaux en période de pandémie.

La soirée du Real Madrid a été riche, dimanche. Une victoire éclatante 5 à 2 après avoir été mené 1-2 par le Celta Vigo, un triplé retentissant de Karim Benzema, le premier but en Merengue d’Eduardo Camavinga… Cette rencontre de la quatrième journée de Liga a apporté son raz de marée d’émotions au public du Santiago-Bernabeu, qui retrouvait pour la première fois de la saison ses joueurs après 560 jours de réfection.

Au milieu de toutes ces belles nouvelles, la soirée de Vinicius Junior a beaucoup fait parler en Espagne. D'une part parce que la pépite brésilienne du Real Madrid, 21 ans, a inscrit un but plein de sang-froid ("C’est un phénomène", a salué en après-match Benzema) et confirme son début de saison flamboyant (4 buts en autant de matches de Championnat). Mais d'autre part pour la célébration qui a suivi son but, le troisième de son équipe, à la 54e minute de la rencontre.

"En période de pandémie, il ne faut embrasser personne"

Pour certains, voir Vinicius sauter la rambarde pour aller célébrer au milieu des supporters du Real Madrid restera comme l’une des plus poignantes célébrations de l’histoire de la Maison blanche, qui plus est afin de fêter les retrouvailles avec le public du Bernabeu. Pour d’autres, son initiative - qui lui a valu un carton jaune logique - est bien loin d’être "Covid friendly". Le bain de foule du Brésilien a fait jaser par-delà les Pyrénées et sur les réseaux sociaux.

L’émission El Chiringuito en a également fait ses choux gras dans la soirée de dimanche, se questionnant sur l’utilité d’un saut au milieu des supporters en pleine période de Covid. "Vinicius, je comprends ton enthousiasme et ta joie mais en période de pandémie, il ne faut embrasser personne", a lâché le présentateur star de l’émission, Josep Pedrerol, en direct à la télévision espagnole, avant de féliciter l’international auriverde pour sa performance.

"Je n’ai pas vu la célébration de Vini Jr, mais je sais qu’il est allé vers les fans, a quant à lui commenté en conférence de presse l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, à propos de la célébration de son joueur. Les supporters nous soutiennent vraiment. Il y avait une très bonne ambiance au Bernabeu ce soir (dimanche). Ce sera le meilleur stade du monde, j’en suis sûr." C'est ce qui s'appelle faire l'autruche.