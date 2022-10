Real Madrid: Benzema va toucher une prime conséquente pour son Ballon d’or 2022

Karim Benzema va être récompensé financièrement par le Real Madrid après avoir remporté le Ballon d’or 2022. Selon AS, l’attaquant des Bleus devrait recevoir une prime importante, prévue dans son contrat.

Les plus grands joueurs de la planète rêvent d’inscrire leur nom à son palmarès. Et Karim Benzema y est parvenu en succédant à Lionel Messi. L’attaquant du Real Madrid a remporté le Ballon d’or 2022 lors d’une cérémonie organisée lundi au cœur de Paris. Le trophée lui a été remis par Zinédine Zidane sur la scène du théâtre du Châtelet. Une manière de récompenser sa saison 2021-2022 éblouissante, lors de laquelle il a mené son club vers de nouveaux sacres en Ligue des champions et en Liga. En marquant notamment 44 buts en 46 apparitions (toutes compétitions confondues).

Mais cette prestigieuse distinction ne s’est accompagnée d’aucun bonus financier. Le magazine France Football, qui a créé le Ballon d’or et gère son organisation, n’offre pas d’argent au vainqueur. Mais KB Nueve va tout de même être récompensé par le Real Madrid, son employeur. Selon AS, l’avant-centre des Bleus devrait toucher une prime d’environ un million d’euros pour son Ballon d’or. Un montant négocié lors de sa dernière prolongation de contrat en août 2021, qui figure dans une clause spéciale.

Une prolongation jusqu’en 2024?

Ce genre de prime est courante chez les stars en crampons. La présence d’un Ballon d’or a un impact positif sur l’ensemble d’un club, en termes d’image et de notoriété notamment. Sans parler des retombées économiques autour du meilleur joueur du monde, via les sponsors, le public au stade ou les ventes de produits dérivés. Benzema présentera son trophée aux socios de Benabeu samedi, lors de la réception du FC Séville en Liga (21h).

Mais le natif de Lyon débutera son aventure de Ballon d’or dès ce mercredi sur la pelouse d’Elche (21h). Un statut qui pourrait lui ouvrir les portes de la Maison Blanche encore quelques temps. A bientôt 35 ans (il fêtera son anniversaire le 19 décembre, au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2022), le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real (derrière Cristiano Ronaldo) devrait se voir offrir une prolongation jusqu’en 2024. En marge de son triomphe à Paris, Benzema, sous contrat jusqu’en juin prochain, a d’ailleurs fait savoir qu’il comptait finir sa carrière dans la capitale espagnole.