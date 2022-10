Ballon d'or: le sourire de Deschamps lorsque Courtois parle de la Coupe du monde 2018

Vainqueur du trophée Yachine ce lundi lors de la 66e cérémonie du Ballon d'or, Thibaut Courtois a indiqué qu'il souhaitait gagner la Coupe du monde avec la Belgique et est revenu sur le Mondial 2018. Le tout sous le regard amusé de Didier Deschamps.

Karim Benzema n'était pas le seul à l'honneur ce lundi au théâtre du Châtelet. Lors de la 66e cérémonie du Ballon d'or, son coéquipier Thibaut Courtois a remporté le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison 2021-2022. Après avoir récupéré le trophée des mains de Sébastien Haller, le portier belge a été questionné par Didier Drogba, qui lui a demandé si la Coupe du monde était son prochain objectif.

"On espère le faire avec la Belgique. On a malheureusement perdu contre la France en 2018. Au Qatar, on espère faire mieux. Il y a beaucoup de compétences, on verra, mais on a une grande équipe avec Kévin (De Bruyne), Eden (Hazard), Romelu (Lukaku). On peut faire de jolis trucs", a confié Courtois, le tout devant un Didier Deschamps grand sourire. La réalisation a d'ailleurs multiplié les plans sur le sélectionneur des Bleus et sur Noël Le Graët lors de ce passage.

Didier Deschamps lors de la cérémonie du Ballon d'or. © Capture d'écran La Chaîne l'Equipe

Le sourire de Didier Deschamps lors de la cérémonie du Ballon d'or. © Capture d'écran La Chaîne L'Équipe

Neuf arrêts en finale de C1

Thibaut Courtois (30 ans) a été récompensé de son excellente saison ce lundi. Titré en C1 mais également en Liga, Courtois a réalisé une très grande saison 2021-2022 sous le maillot merengue. En finale de Ligue des champions contre Liverpool, il a été tout simplement monumental en effectuant neuf arrêts, un record dans la compétition depuis qu’Opta analyse la compétition. Après une finale perdue en 2014 sous le maillot de l’Atlético de Madrid, il a enfin inscrit son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour cette troisième édition du Trophée Yachine, Courtois succède à Gianluigi Donnarumma et Alisson, respectivement titrés en 2021 et 2019, le prix n’ayant pas été attribué en 2020 à cause du Covid-19.