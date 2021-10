Real Madrid: Camavinga raconte comment Benzema "l’a mis à l’aise"

Arrivé en toute fin de mercato au Real Madrid, Eduardo Camavinga est revenu ce mercredi en conférence de presse avec les Bleuets sur son adaptation en Espagne et comment les Madrilènes dont Benzema l'ont intégré dans le vestiaire.

Auteur de bons débuts avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga n’a pas tardé à montrer une partie de son grand talent aux yeux de l’Espagne. Actuellement avec l’Equipe de France Espoirs, le milieu de terrain est revenu en conférence de presse ce mercredi sur son intégration au Real Madrid, notamment facilitée par Karim Benzema: "J'ai été surpris, ce sont des joueurs humbles. Ils m'ont mis directement à l'aise. Ils ont même commencé à me faire des blagues. Même si je ne parle pas trop espagnol, c'était fun. Luka (Modric) et Karim (Benzema) m'appellent avec un autre prénom. C'est un secret, je ne vais pas le dire, mais ça veut dire que je suis déjà bien intégré. Karim m'a mis à l'aise. En plus on peut parler en français. Je suis à côté de lui à table. Il m'a expliqué comment ça se passait, dès que j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Et à table on rigole. Quand on rigole, c'est que ça se passe bien", a-t-il déclaré.

En plus de s’être bien adapté au vestiaire, l’ancien Rennais prend de plus en plus ses marques dans une Liga peut-être plus en accord avec ses qualités: "J’aime beaucoup ce championnat, il y a moins d’impact physique, même si on prend quand même pas mal de coups", a-t-il affirmé.

"L’objectif, c’est de retourner avec les A "

Malgré son bon début de saison avec le Real Madrid, Camavinga n’a pas été rappelé par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus en vue de la demi-finale de la Ligue des nations ce jeudi contre la Belgique (20h45). Si le joueur de 18 ans a comme objectif d’être rappelé avec les A, Camavinga ne néglige pas pour autant les Bleuets de Sylvain Ripoll: "Avec les Espoirs, mon rôle n'a pas changé, je suis toujours le même. Ce n'est pas parce que j'ai signé au Real qu'ils vont me regarder avec des grands yeux. Il n'y a rien de plus. Je peux continuer à apporter mon expérience, et ma joie de vivre. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de retourner avec les A. C'est sûr et certain", a-t-il conclu.