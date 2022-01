Real Madrid: "Je ne pouvais pas faire plus", Benzema digère mal sa 4e place au Ballon d'or

Dans un entretien accordé dimanche à Telefoot, Karim Benzema est revenu sur le Ballon d'or 2021 qui lui a échappé au profit de Lionel Messi, et ne se contente pas de sa quatrième place. Il estime qu'il ne pouvait pas faire plus sportivement.

En interview dans l'émission Telefoot ce dimanche, Karim Benzema s'est confié sur sa déception de ne pas avoir remporté le Ballon d'or. Quatrième derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho, cela ne satisfait par l'international français qui estime que "quatrième troisieme ou deuxieme c'est pareil que trentième". "L'essentiel c'est de le gagner" dit-il revanchard.

"Je ne pouvais pas faire plus"

"On m'a dit que je n'avais pas remporté assez de trophées, mais je ne pouvais pas faire plus", peste-t-il alors qu'il avait remporté la Ligue des nations avec l'équipe de France. Mais l'attaquant du Real Madrid n'abdique pas et vise toujours la précieuse récompense : "Ca reste un objectif et chaque saison j'essaierai de faire mieux que ce que j'ai fait la saison dernière."

En remportant la Supercoupe d'Espagne, Karim Benzema cumule 28 trophées en carrière et confirme son statut de joueur français le plus titré de l'histoire : "C'est une fierté mais je veux continuer." Proche du record de buts sous le maillot blanc de Di Stefano, le Français ne s'attendait pas à vivre une telle réussite en arrivant à Madrid : "Quand je suis arrivé, je voyais ça tellement loin. Je ne voyais pas ces records comme un objectif, mais aujourd'hui être proche de ces légendes, c'est exceptionnel." "Quand on arrive au Real, on ne se dit pas qu'on va rester 10 ou 15 ans, on veut juste remporter des titres."

Avec le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve, Karim Benzema est devenu le leader offensif du Real Madrid. Mais si certains le voient meilleur en l'absence du Portugais, lui préfère nuancer : "J'ai appris beaucoup avec Cristiano, j'étais prêt j'ai travaillé encore plus, il fallait juste mettre un peu plus de buts décisifs." Aujourd'hui en binome avec Vinicius, il forme un duo éclatant en Liga, 29 buts et 11 passes décisives à eux deux. "C'est vraiment que statistiquement et sur le terrain ça se passe bien. Je lui parle beaucoup, je l'aide au maximum parce qu'il a beaucoup de qualités."