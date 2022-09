Real Madrid: Kaka déjà fan de Tchouaméni et Camavinga

Joueur du Real Madrid entre 2009 et 2013, l'ancien Ballon d'or Kaka suit toujours l’actualité du club espagnol. Dans une interview pour Marca, l'ex-milieu de terrain brésilien a partagé sa fascination pour les talentueux Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Ballon d’or 2007 et excellent lors de son premier passage à l’AC Milan, Kaka, aujourd’hui à la retraite, reste un grand nom du ballon rond. Miné par des blessures, l’ancien milieu n’a pas connu la même réussite au Real Madrid. Mais le Brésilien, qui sort d’une belle performance au marathon à Berlin, continue de suivre le club espagnol.

Dans un entretien pour Marca, Kaka s’est prononcé sur l’entrejeu du dernier vainqueur de la Ligue des champions. Il faut dire qu’il y a eu du changement dans ce secteur, avec le départ de Casemiro pour Manchester United, et la venue d’Aurélien Tchouaméni qui a dû remplacer le Brésilien plus tôt que prévu. Une mission que le Français accomplit avec brio selon l’ancien milieu offensif: "J’aime ce joueur parce qu’il est très jeune mais il a une grande personnalité et il joue très bien. Je dois avouer que j’avais des doutes car Casemiro était un joueur très expérimenté."

Kaka donne son grand favori pour le Ballon d’or

Un constat encore vérifié lors du duel de l’équipe de France contre l’Autriche (2-0), où Tchouaméni avait livré un match plein. Mais le milieu n’est pas le seul Français à avoir eu droit aux éloges de Kaka. Ce dernier a aussi eu des mots pour Eduardo Camavinga (19 ans) qui est pleinement intégré dans la rotation: "Tchouaméni et Camavinga ont peu d’expérience mais ils gèrent admirablement la pression de jouer pour le Real Madrid." Preuve de leur talent, les deux devraient selon RMC Sport, être alignés d’entrée contre le Danemark ce dimanche (à 20h45).

En parlant de Français, le Real Madrid en compte un autre avec Karim Benzema. Parmi les favoris pour empoter le Ballon d’or, suite à une dernière saison énorme où il a inscrit 27 buts en Liga et 15 en Ligue des champions. Pour Kaka, le buteur est bien parti pour remporter la récompense individuelle suprême pour un footballeur: "Je pense qu’il est le grand favori, même si on ne peut jamais die à 100% qu’il va gagner. Karim est maintenant un joueur très complet et le prix serait mérité."