Real Madrid: la Liga porte plainte après les insultes racistes contre Vinicius pendant le Clasico à Barcelone

La Liga a dénoncé ce jeudi les insultes racistes proférées à l'encontre de Vinicius Jr par certains supporters présents dans les tribunes du Camp Nou à Barcelone. En marge de la victoire catalane lors du Clasico, l'ailier du Real Madrid a encore été pris à partie et la Ligue espagnole a porté plainte.

A un moment, il va quand même falloir que cela cesse. Ciblé à plusieurs reprises par les supporters adverses, Vinicius Jr a encore été victime d'insultes et de cris racistes lors du Clasico remporté par le Barça contre le Real Madrid (2-1) dimanche au Camp Nou.

Selon les éléments relayés ce jeudi par le journal AS, la Liga a encore dénoncé ces actes et a même déposé une huitième plainte pour les injures contre l'ailier mdrilène. Des "singes" et "mort" sont ainsi descendus des tribunes du stade blaugrana selon l'instance présidée par Javier Tebas.

>> Barcelone-Real Madrid (2-1)

La Liga s'attaque clairement au racisme

Afin de montrer son implication dans la lutte contre le racisme et les discriminations, la Liga a également appelé les supporters ayant des éléments sur les auteurs de ce genre d'insultes à les dénoncer.

Un canal dédié à ses témoignages a même été ouvert sur le site de l'instance et une adresse mail dédiée (stopracismo@laliga.es) a été créée.

"Une fois de plus, des comportements racistes intolérables ont été observés à l'encontre de Vinicius Jr", a précisé la Liga dans un communiqué publié pour condamner les actes aperçus au Camp Nou et assurer le Brésilien de son soutien. Avec la plinte officielle auprès des pouvoirs publics, le football espagnol espère désormais de vraies avancées dans la lutte contre le racisme.