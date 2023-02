Real: pour Ancelotti, le football espagnol a un problème avec Vinicius

Carlo Ancelotti a sommé le football espagnol de réagir face aux abus subis par son joueur Vinicius, ciblé par les joueurs adverses et victime à plusieurs reprises d’insultes racistes par le public cette saison.

Vinicius a animé la conférence de presse de Carlo Ancelotti, ce mardi à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre Al-Ahly, mercredi (20h). L’entraîneur italien a pris la défense de son ailier brésilien, de nouveau victime d’insultes racistes dimanche lors du déplacement à Majorque. Un nouvel épisode ignoble d’une saison au cours de laquelle il a été la cible de nombreux abus sur le terrain et dans les tribunes. Si la Liga a annoncé l’ouverture d’une enquête, Ancelotti a incité le football espagnol à régler ses problèmes.

"Il est victime de quelque chose que je ne comprends pas"

"La question que je pose est: quel est le problème? Vinicius? Ses coéquipiers qui ne le défendent pas? De quoi doit-il se défendre? De quoi doit-on le défendre? Le problème, c'est ce qui se passe autour Vinicius. C'est un problème du football espagnol que nous devons résoudre. Vinicius n'est pas le coupable, il est victime de quelque chose que je ne comprends pas."

L’international brésilien subit un traitement de faveur musclé de ses adversaires qui n’hésitent pas à user de la force pour stopper ses dribbles, à l’instar de son compatriote brésilien, Gabriel Paulista le 2 février dernier face à Valence. Il a aussi été pris à partie à plusieurs reprises par les fans adverses, comme ceux de l’Atlético de Madrid qui ont pendu une poupée à son effigie avant le derby entre les deux équipes fin janvier.

Invité de Génération After sur RMC lundi, Clément Grenier, joueur de Majorque, a donné son ressenti sur le Brésilien, qu’il a affronté et battu avec Majorque (1-0) dimanche. "On sait que c’est un joueur important du Real Madrid, souligne-t-il. C’est un joueur qui a des qualités, il est dans la provocation par son jeu. Pour le reste, je n’ai pas encore la maîtrise totale de la langue espagnole. Donc on va dire que je ne comprends pas tout, et surtout je n’écoute pas tout sur le terrain parce qu’on est là pour gagner un match à onze contre onze. Le plus important c’est que l’on prenne des points au coup de sifflet final. C’est vrai que je suis quand même beaucoup ce qu’il se passe autour de lui, c’est un peu difficile à analyser parce que c’est un grand joueur et il joue dans un grand club. Il a prouvé certaines choses cette saison et dans le passé."

