Real: un problème Vinicius en Liga? "Il est dans la provocation par son jeu", observe Grenier

Invité de l'émission Génération After ce lundi sur RMC, Clément Grenier a livré son ressenti sur la polémique autour de Vinicius Jr en Espagne. Le milieu français de Majorque a réussi à battre le Real Madrid en Liga malgré la présence du Brésilien.

Pas question de céder à la colère comme Gabriel Paulista mais Clément Grenier a lui aussi eu dimanche un échange un peu vif avec Vinicius. Au lendemain de la victoire de Majorque face au Real Madrid (1-0) en Liga, le milieu français a abordé le sujet du feu follet madrilène ce lundi sur RMC. L'ancien joueur de l'OL n'a aucun problème avec le Brésilien malgré leur petit accrochage du week-end.

"Je ne sais pas vraiment s'il est provocateur puisque cela ne fait pas énormément de temps que je suis en Espagne. En ce moment c’est vrai qu’il est pas mal critiqué par certains et soutenu par d’autres personnes aussi, a estimé Clément Grenier dans l'émission Génération After. Je ne me suis pas vraiment embrouillé avec lui, c’était la fin de match. J’ai voulu gagner un petit peu de temps et il était énervé parce qu’il perdait, cela se comprend. Je n’ai pas eu de problème particulier avec lui."

Grenier vante les qualités de Vinicus

Victime d'insultes racistes en Espagne, Vinicius Jr est souvent pris à partie par les supporters adverses. En lui assénant un violent balayage la semaine passée, le Valencien Gabriel Paulista a dégoupillé face aux dribbles de son compatriote. A en croire Clément Grenier, les qualités balles au pied de la star madrilène en font une cible pour les défenseurs.

"On sait que c’est un joueur important du Real Madrid. C’est un joueur qui a des qualités, il est dans la provocation par son jeu, a encore lancé le Français de Majorque sur RMC. Pour le reste, je n’ai pas encore la maîtrise totale de la langue espagnole. Donc on va dire que je ne comprends pas tout, et surtout je n’écoute pas tout sur le terrain parce qu’on est là pour gagner un match à onze contre onze. Le plus important c’est que l’on prenne des points au coup de sifflet final. C’est vrai que je suis quand même beaucoup ce qu’il se passe autour de lui, c’est un peu difficile à analyser parce que c’est un grand joueur et il joue dans un grand club. Il a prouvé certaines choses cette saison et dans le passé."

"Pas de plan anti-Vinicius"

Clément Grenier a volontiers reconnu que la victoire face Real avait été décrochée après une grosse lutte. Un à un, les joueurs de Majorque ont cherché à bloquer Vinicius... quitte à franchir les limites par moment. Le Brésilien, lui, a paru agacé et s'est senti ciblé par les défenseurs et le public local.

"C’est un peu délicat d’avoir un avis tranché. Je crois que c’est un joueur de qualité. Il est venu chez nous, comme quand on va jouer à l’extérieur il a été pris à partie par le public. Mais il faut garder ses nerfs pour être le plus performant possible et répondre sur le terrain. Dimanche on a su le canaliser par notre travail défensif, même si c’est vrai que cela a été un match assez haché, a enchaîné Clément Grenier. On sait qu’il prend beaucoup de vitesse, qu’il est très technique et qu’il joue un peu la carotte à ne pas beaucoup défendre. Il faut être très vigilant, très attentif car on sait que sur les premiers mètres il peut faire la différence."

Et Clément Grenier de conclure: "On avait pas mal travaillé là-dessus mais on n'avait pas de plan anti-Vinicius ou une règle du coach pour faire quoi que ce soit. On a joué notre football et il n’a pas été si efficace que cela, tant mieux pour nous, même s’il a provoqué le penalty. Cela a été intéressant et cela a tourné en notre faveur."