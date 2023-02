Majorque-Real: Vinicius de nouveau victime d’insultes racistes, la Liga va enquêter

Vinicius Jr a de nouveau été la cible d’insultes racistes ce dimanche, lors du déplacement du Real Madrid à Majorque. Au lendemain des incidents, la Liga a annoncé qu’une enquête allait être ouverte pour identifier les coupables.

Le fléau du racisme est toujours présent en Liga. Déjà victime d’insultes racistes ces derniers mois, notamment sur la pelouse de l’Atlético et de Valladolid, Vinicius Jr a de nouveau été pris en grippe par les supporters de Majorque ce dimanche, lors de la 20e journée de Liga (0-1). L’attaquant du Real Madrid a notamment été traité de "singe" par un fan du club majorquin, comme le montre une vidéo de DAZN.

Réponse rapide de la Liga

Ce lundi, la Liga assure qu’une enquête va être ouverte pour identifier les coupables. "Compte tenu des événements survenus lors du match Majorque-Real Madrid, au cours duquel une fois de plus des insultes racistes intolérables ont été observées contre le joueur du Real Madrid Vinicius Jr, La Liga met tous les moyens techniques à sa disposition et travaille avec le club local pour l'identification des responsables, dans le but de prendre les mesures légales appropriées", explique l’institution dans un communiqué que Marca a pu consulter.

Si elle condamne "fermement" les évènements de Majorque, la Liga a également créé une adresse mail (stopracismo@laliga.es) afin que d’éventuels témoins partagent des images ou des vidéos pouvant aider à l'identification des coupables.

Sur le terrain, Vinicius a été beaucoup chahuté par ses adversaires, en étant impliqué sur 10 des 29 fautes obtenues par les Madrilènes. Le Brésilien n’a pas pu éviter la défaite de son équipe (1-0), la troisième cette saison en championnat. Les Merengue laissent s’échapper le Barça, vainqueur du FC Séville, qui compte désormais huit points d’avance. Les hommes de Carlo Ancelotti ont désormais rendez-vous avec la Coupe du monde des clubs, où ils affronteront Al Ahly en demi-finale mercredi.