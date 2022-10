Real: un "égocentrique" et un "arrogant", Dudek se paye Ronaldo et Raul

Dans son autobiographie, Jerzy Dudek, ancien gardien du Real Madrid, a évoqué de nombreux souvenirs partagés avec d'anciens coéquipiers et rivaux, notamment Cristiano Ronaldo et Raul, qu'il a côtoyé chez les Merengue.

Jerzy Dudek n'a pas eu la langue dans sa poche. Dans son autobiographie, l'ex-gardien polonais a évoqué certains de ses coéquipiers et rivaux qu'il a croisé au cours de sa longue carrière. Vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, Dudek a joué le rôle de doublure d'Iker Casillas pendant quatre saisons au Real Madrid. Même s'il a très peu joué (12 rencontres), il a su se faire une place dans le vestiaire madrilène pour gagner le respect de ses coéquipiers.

Dans son livre, il évoque notamment les personnalités de Raul et Cristiano Ronaldo. Il décrit notamment le premier comme "un gars très arrogant" mais "normal", tandis que le Portugais est "très égocentrique mais très compétitif".

Messi le "provocateur"

L'ancien gardien de 49 ans a également parlé du grand rival du Real, le Barça, et de Lionel Messi. "Il était très provocateur, tout comme Barcelone et son entraîneur Pep Guardiola. Ils étaient toujours prêts à vous embêter et souvent ils ont parfaitement réussi. J'ai vu et écouté Messi dire des choses très grossières à Pepe et Ramos auxquelles vous ne pouvez même pas penser. Imaginez ce qui peut sortir de la bouche d'une personne qui semble si calme et amicale."

Jusqu'en 2011, Jerzy Dudek a remporté un titre de champion, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne en quatre saisons dans la capitale espagnole.