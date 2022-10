Pelé, Messi, Gerd Müller… avec 700 buts en club, où se situe Cristiano Ronaldo dans l’histoire ?

Buteur ce dimanche en Premier League avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 700 réalisations en club depuis le début de sa carrière professionnelle. Aucune autre légende du jeu n’a fait aussi bien dans l’histoire, même si un certain Lionel Messi le suit de très près.

C’est une éclaircie en plein milieu d’une saison galère, marquée par ses envies de départ et son manque de réalisme. Ce dimanche, alors qu’il était comme souvent remplaçant au coup d’envoi contre Everton en Premier League (2-1), Cristiano Ronaldo a inscrit son 700e but en club depuis le début de sa carrière professionnelle. La marque est impressionnante. Mais où peut-on situer la performance du Portugais dans l’histoire du football ?

Pelé n'en était pas loin

En épluchant les statistiques des plus grandes légendes ce ce jeu, un premier constat émerge: personne n’a jamais fait aussi bien que le quintuple Ballon d’or. Parmi les monstres du XXe siècle, Pelé est celui qui est le plus proche de CR7, avec selon les sources, entre 677 et 680 buts. La machine Gerd Müller s’en est également approchée. Mais, en fonction des différents répertoires statistiques, "Der Bomber" oscille entre 604 et 608 réalisations. À noter qu’avec des moyennes d’environ 0,9 but par match, le Brésilien et l’Allemand ont un meilleur rendement de Cristiano Ronaldo (0,75 but/match).

Messi sur les talons de CR7

Pour chercher de la concurrence au Portugais, il suffit de regarder du côté de son éternel rival. Avec 691 buts en club depuis le début de sa carrière, Lionel Messi fait mieux que Müller et Pelé et est même tout proche du Mancunien. Plus jeune que CR7 (35 ans contre 37 ans) et de retour à son meilleur niveau depuis le début de la saison avec le PSG (8 buts), La Pulga devrait facilement dépasser la barre des 700 buts dans les semaines ou les mois qui viennent. Et rattraper Ronaldo ? Si l’on se fie au rendement des deux hommes depuis le début de saison, ce n’est qu’une question de temps avant que Messi (0,6 but/match) ne rattrape le Portugais (0,2 but/match). Mais Ronaldo peut aussi très bien se réveiller.

Quoi qu’il en soit, les deux extra-terrestres sont loin devant tous les autres joueurs en activité. Parmi les meilleurs buteurs dont les carrières sont toujours en cours, ni Robert Lewandowski (521 buts), ni Zlatan Ibrahimovic (492 buts), ni Luis Suarez (441 buts) son en capacité de rattraper Ronaldo.

Mbappé et Haaland peuvent-ils le faire ?

Et à l’avenir, des joueurs peuvent-ils espérer titiller cette barre mythique des 700 buts en club ? A ce sujet, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux représentants de la nouvelle génération qui affole les compteurs. Auteurs respectivement de 209 et 155 buts en club depuis le début de leur carrière professionnelle, le Parisien et le Citizen sont encore loin du compte en termes de volume. Mais avec des moyennes de 0,71 (Mbappé) et 0,79 (Haaland) but par match, les deux phénomènes ne sont pas loin des standards de Ronaldo (0,75) et Messi (0,83). Encore faudra-t-il avoir des carrières aussi longues que ces deux monstres.