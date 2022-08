Ligue des champions: 8-2, Lewandowski… le choc Bayern-Barça enflamme déjà les réseaux sociaux

Le tirage au sort de la prochaine Ligue des champions a placé le Bayern Munich et le Barça dans le même groupe. Entre une rouste mémorable à l’été 2020, des larges victoires des Allemands la saison dernière ou encore les retrouvailles entre Lewandowski et les Bavarois, ce choc est d’ores et déjà extrêmement commenté sur la Toile.

Le destin est parfois taquin. Au point de faire en sorte que les routes du FC Barcelone et du Bayern Munich se croisent une nouvelle fois. Ce jeudi, à Istanbul, le tirage au sort de la prochaine Ligue des champions a placé les deux clubs dans la même poule, le groupe C, en compagnie de l’Inter Milan et du Viktoria Plzen. De quoi prévoir des retrouvailles entre deux équipes qui se sont affrontées à plusieurs reprises au cours des dernières saisons, à chaque fois dans des rencontres mémorables.

>> Revivez le tirage au sort de la Ligue des champions

Le carnage du Stade de la Luz en août 2020

Au moment où le Barça a été tiré au sort et placé dans la poule du Bayern, une folle soirée d’août 2020 est immédiatement revenue dans toutes les têtes. Il y a tout juste deux ans, les Bavarois infligeaient une terrible humiliation aux Catalans, alors emmenés par Lionel Messi. Au stade de la Luz de Lisbonne, à huis clos lors du Final 8 organisé au Portugal à cause de la pandémie de Covid-19, le Bayern éparpille les Espagnols sur la route de leur sacre en C1 et l’emportent 8-2 pour se hisser dans le dernier carré. Un carnage.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

La saison dernière, les Blaugrana ont bien eu l’occasion de laver l’affront et de soigner cette blessure en étant - déjà - placés dans le même groupe que le Bayern. Résultat ? Deux victoires 3-0 des Allemands et un traumatisme toujours bien ancré.

L'affiche opposant ces deux grands noms du football européen n’a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. Entre l'humiliation d’août 2020 et les deux claques infligées la saison passée, les Blaugrana en prennent pour leur grade sur les réseaux sociaux, toujours prompts pour se remémorer les souvenirs les plus douloureux d’un club.

Un mercato XXL du Barça... et des retrouvailles programmées entre Lewandowski et le Bayern

Sauf que, au moment d’attaquer cette C1 version 2022-2023, les supporters barcelonais ont de sérieux motifs d’espoir. Avec un mercato XXL (Kessié, Raphinha, Koundé, Christensen…), le Barça s’est construit un effectif extrêmement solide. Et il a surtout accueilli l’homme qui s’était illustré par un doublé au Camp Nou lors de la première journée de Ligue des champions l’an dernier: Robert Lewandowski. En attirant le Polonais, le Barça s’est offert une machine à buts… et par la même occasion le droit de regarder le Bayern Munich un peu plus dans les yeux.

Après huit ans passés en Bavière, Lewandowski va donc recroiser la route de son ancien club dès l’automne. Et ces retrouvailles ajoutent encore un peu plus de sel à une confrontation qui n’en manquait déjà pas. "Quel beau tirage pour tous les fans de football ! Monsieur Lewandowski, on se voit vite à Munich", s’est d’ailleurs amusé Thomas Müller, tout sourire dans une vidéo Instagram.

Double buteur lors de ce fameux 8-2, l’attaquant allemand, lui, est toujours dans les rangs munichois. De quoi entretenir encore un peu plus longtemps l’histoire commune de ces deux équipes.