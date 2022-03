Equipe de France: Koundé admet avoir "gambergé" après ses débuts compliqués

De nouveau appelé en équipe de France, Jules Koundé s’impose de plus en plus comme un élément fiable aux yeux de Didier Deschamps. Après des débuts compliqués, le défenseur explique à l’AFP comment il a réglé la mire en livrant des performances plus conformes au niveau affiché au Séville FC.

C’était l’une des principales surprises de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2021. Auteur de bonnes performances dans la charnière centrale du Séville FC, Jules Koundé a vu ses efforts être récompensés en ayant l’opportunité de disputer une compétition internationale. Mais le début de l’aventure ne lui a pas vraiment réussi puisqu’il a évolué essentiellement comme latéral droit, où il a peiné à convaincre.

Le joueur de 23 ans a même commis quelques erreurs comme un penalty concédé face au Portugal pendant l’Euro, et son carton rouge contre la Bosnie Herzégovine. Positionné depuis peu dans la défense à trois de Deschamps, Koundé reste sur des performances convaincantes.

Dans un entretien accordé à l’AFP, l’ancien Bordelais explique comment il a géré ces moments délicats: "Ca fait gamberger, bien sûr, mais pas douter sur ma capacité à m’imposer dans ce groupe. J’ai confiance dans mes qualités, le travail que je fournis au quotidien pour être là."

"Quand ça se passe mal, les critiques sont tout à fait normales"

Le Français a également parlé de son passage peu réussi au poste de latéral droit. Un moment qu’il ne regrette pas pour autant: "Le coach m’a énormément fait confiance, en me sélectionnant pour l’Euro déjà, et en me mettant à un poste qui n’était pas le mien. J’ai essayé de faire de mon mieux."

En plus de commencer à devenir un élément titulaire dans l’esprit de son sélectionneur, Koundé a pu retrouver son poste de prédilection. Un repositionnement qui lui est bénéfique, même s’il est conscient qu’il n’a plus vraiment d’excuses pour effectuer de mauvaises prestations sur le rectangle vert: "Maintenant je suis à mos poste, donc forcément on attend plus de moi. Mais ça ne me pose pas de problème, je suis jugé sur ce que je sais faire. Quand ça se passe bien, tant mieux. Quand ça se passe mal, les critiques sont tout à fait normales."