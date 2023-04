Affaire Galtier: le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère a été entendu par la police

Selon des informations de L'Equipe confirmées par RMC Sport, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère a été entendu par la justice dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Christophe Galtier. Des enquêteurs s'étaient rendus au sein du club ces derniers jours.

Selon des informations de L'Equipe confirmées par RMC Sport, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a bien été entendu par la police dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Galtier. Après les révélations d'un mail envoyé par Julien Fournier à sa direction prêtant des propos discriminatoires à l'actuel président du PSG, une enquête préliminaire du "chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" avait été ouverte le 14 avril.

D'autres dirigeants aussi entendus

Le journal L'Equipe rapporte aussi que d'autres dirigeants niçois auraient été entendus par la police. Jean-Pierre Rivère n'a pas encore pris la parole publiquement concernant l'affaire, le club azuréen se contentant d'un bref communiqué le jour-même de la sortie de l'information. "Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice, commente le club. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires."

Selon nos informations, Dave Brailsford, le Directeur du Sport d'Ineos, Jean-Claude Blanc, CEO (Chief Executive Officer) d’INEOS Sport, et Florent Ghisolfi, directeur sportif de l'OGC Nice, ont pris la parole mardi soir pendant quelques minutes devant les salariés de l’OGC Nice. La véracité du mail de Julien Fournier, dévoilé le jour-même par RMC Sport, leur a été confirmée et si ces derniers ont des questions, ils peuvent en parler auprès des dirigeants. Des enquêteurs se sont rendus ces derniers jours dans les locaux niçois mais cela ne doit pas les perturber.

Cap sur la Conference League

Il leur a été demandé de garder le cap et rester concentré pour aider les joueurs à marquer l’histoire, et ce dès jeudi en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence contre Bâle. Cette prise de parole a aussi été l’occasion de rappeler les grandes ambitions d’Ineos pour le Gym malgré la bonne position du groupe dans le rachat de Manchester United, la réponse finale est espérée à la fin du mois.