Affaire Galtier: des perquisitions au siège de l'OGC Nice, une enquête ouverte pour des faits présumés de discrimination

Le procureur de la République de Nice a confirmé ce vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour discrimination raciale et religieuse en marge des révélations de l'affaire Galtier. La police a effectué des perquisitions à l'OGC Nice dont l'objectif serait de mettre la main sur des mails pouvant incriminer Christophe Galtier.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir la justice s'emparer de l'affaire Galtier, après les révélations de RMC Sport autour d'un mail accusant l'entraîneur de racisme et d'islamophobie.

Comme indiqué par Nice-Matin, des perquisitions sont en cours ce vendredi matin au siège de l'OGC Nice. Le procureur de la République de Nice a confirmé des investigations policières suite à des faits présumés de "discrimination au travail se référant à l’appartenance à une prétendue race ou religion".

Le quotidien régional précise que ces perquisitions menées au siège du club azuréen auraient pour objectif de mettre la main sur des mails incriminant Christophe Galtier.

L'actuel entraîneur du PSG avait été accusé par Julien Fournier, via un mail adressé par l'ancien directeur du football niçois à la direction Sport de INEOS, d'avoir tenu des propos contre les joueurs noirs et musulmans de l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022.

Accusé par Fournier, Galtier dément les faits

En conflit ouvert avec l'ancien entraîneur des Aiglons, Julien Fournier a accusé Christophe Galtier et son agent (aussi fils adoptif) d'avoir tenu des propos discriminatoires en regrettant, notamment, le nombre de joueurs noirs et musulmans dans l'effectif azuréen.

Du côté du technicien et de son entourage, on dément formellement les faits. L'entraîneur du PSG a également prévu de porter plainte pour diffamation contre l'ancien directeur du football de l'OGC Nice ainsi que contre les deux journalistes à l'origine de ces révélations auprès du grand public. Avec l'ouverture d'une procédure judiciaire, le procureur de la République de Nice entend ainsi faire la lumière sur qui reste jusqu'à présent la parole de Christophe Galtier contre celle de Julien Fournier.

Digard a demandé à ses joueurs de ne pas parler

Opposé à Bâle ce jeudi soir lors du quart de finale aller de Conference League, le Gym s'est contenté du nul (2-2) en Suisse. Si lse joueurs niçois et leur entraîneur Didier Digard espèrent pouvoir se focaliser uniquement sur le sportif, les nouveaux rebondissements de l'affaire Galtier pourrait rapidement les ratrapper.

Lui-même partie prenante de cette histoire, l'actuel entraîneur des Aiglons a eu maille à partir avec son prédécesseur. Si Didier Digard a demandé aux joueurs de ne pas parler, il leur a fait part de son expérience douloureuse avec Christophe Galtier et a répété que la vérité allait éclater mais qu'il fallait dans l'immédiat se concentrer sur la Ligue 1. Les joueurs et pas seulement ceux de confession musulmane sont remontés contre les témoignages de Yilmaz et Fonte.