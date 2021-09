Angers-OM: Amavi, Caleta-Car... Sampaoli fait des changements

L’Olympique de Marseille a dévoilé sa composition pour son déplacement à Angers, ce mercredi (21h), sans Dimitri Payet, forfait, mais avec Duje Caleta-Car, Jordan Amavi et Luis Henrique, titulaires surprise.

Dans une bonne passe, l’Olympique de Marseille entend continuer sa série de victoires en Ligue 1 face à Angers ce dimanche (21h). Pour cela, l'entraineur Jorge Sampaoli a complètement modifié sa défense, en offrant leurs premières minutes de la saison à Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Il a également donné à nouveau sa confiance à Pau Lopez, en laissant Steve Mandanda sur le banc.

L'OM a effectué des changements par rapport à la précédente journée face à Rennes (victoire 2-0): en l'absence de Dimitri Payet, Luis Henrique et Pol Lirola intègrent le onze de départ. Ils composent le front de l'attaque avec Bamba Dieng. La défense à trois est renouvelée, mais sa composition change du tout au tout, puisque Duje Caleta-Car et Jordan Amavi sont titulaires aux côtés de Leonardo Balerdi pour la première fois de la saison.

Dans les cages, Jorge Sampaoli a fait un choix fort en titularisant Paul Lopez pour la quatrième fois d'affilée, malgré la fébrilité qu'il a affiché à la relance sur ses dernières sorties. En accordant sa confiance à sa jeune recrue, arrivée en prêt cet été de l'AS Rome, l'Argentin espère déclencher une réaction chez le titulaire de ces dernières saisons, Steve Mandanda. "C'est un joueur d'expérience et je suis sûr qu'il va se battre pour récupérer sa place. La concurrence permettra de savoir qui est meilleur que l'autre, le temps nous le dira", a-t-il expliqué mardi en conférence de presse.

Au moment de l'annonce de leur groupe, les Phocéens avaient déjà officialisé l'absence de Payet, forfait à cause d’une gêne à la cuisse qui l’avait déjà privé du match face à Monaco, le 11 septembre. Son absence vient s’ajouter à celle du défenseur central Alvaro Gonzalez, qui purge son second match de suspension, et de l’attaque Arkadiusz Milik, qui a repris l’entrainement mais est encore trop juste.

La compo d'Angers :

Bernardoni - Manceau, Thomas, Traoré, Ebossé - Cabot, B.Mendy, Fulgini, Capelle - Ounahi, Bahoken

La composition de l'OM :

Lopez - Caleta-Car, Balerdi, Amavi - Kamara, Gerson, Rongier, Lirola - Harit, Luis Henrique, Dieng