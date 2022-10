"Armée numérique" du PSG: un ancien responsable d'agence assure avoir collaboré avec le PSG pour des campagnes de dénigrement

"Ce sont des choses qui ont été demandées par le client", a déclaré sur RTL un ancien dirigeant d'une filiale de l'agence qui aurait contractée par le PSG pour mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux.

Frédéric Geldhof était directeur des opérations de UReputation, une filiale de l'agence de communication Digital Big Brother, au coeur de l'affaire de "l'armée numérique" du Paris Saint-Germain. Après les révélations de Mediapart sur le club de la capitale qui aurait contracté cette agence pour mener des camapgnes d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux, à l'encontre notamment de Kylian Mbappé, d'autres joueurs et des médias, cet ancien responsable est catégorique au micro de RTL: "Que le PSG puisse dire «non, non, on ne les connaît pas», c’est étonnant".

"Ce sont des choses qui ont été demandées par le client"

"Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie du Paris Saint-Germain, de la direction de la communication du Paris Saint-Germain", affirme Frédéric Geldhof, qui assure avoir été en contact avec Jean-Martial Ribes, à l'époque directeur de la communication du club. Il affirme également avoir rencontré "à quelques reprises" et "par hasard" le président Nasser Al-Khelaïfi dans des rendez-vous.

"Tout ce qui a été diffusé via nos comptes, ce sont des choses qui ont été demandées par le client. (...) Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat, donc on l'effectue. Si on nous donne un nom, une personne sur laquelle tweeter, on le fait", insiste Frédéric Geldhof.

Selon Mediapart, le PSG a chargé Digital Big Brother entre 2018 et 2020 d'utiliser des comptes Twitter pour mener des campagnes hostiles contre des cibles du club de la capitale. Le club de la capitale a fermement démenti ces affirmations. Mais cette affaire renforce le sentiment de trahison de Kylian Mbappé, qui songe un peu plus à quitter le club dès que possible.