PSG: "Ça fiche la nausée", l'édito de Daniel Riolo sur l'armée de trolls anti-Mbappé

Daniel Riolo a livré son ressenti sur les révélations de la presse au sujet de l'armée de trolls potentiellement recrutée par le Paris Saint-Germain afin de dénigrer des joueurs ou personnalités influentes des médias. Le journaliste RMC Sport y voit un procédé plus que limite si les faits sont avérés. Malgré le démenti du PSG, Daniel Riolo croit bien à l'existence de cette cellule dans le club.

Quand on a vu le dossier de Mediapart on a trouvé cela complètement fou. D’abord que cela existe au PSG. Et puis on a replacé cela dans un contexte plus large et on sait que ce sont des choses qui existent de plus en plus dans les grosses entreprises. Le Barça en Espagne avait créé une cellule et on a même eu le chiffre de 1,3M€ pour créer et faire fonctionner cette cellule-là. Cela a coûté, en partie, la tête de l’ancien président Bartomeu.

Le Real également a monté ce genre de cellule. C’est une sorte de contrôle de communication aux méthodes totalement douteuses puisque l’on crée de faux-comptes, des raids numériques pour agresser des journalistes qui ne sont pas dans la ligne voulue par le club et qui dont ne sont pas justes, eu égard à l’image que veut donner le club. Mais il y a même des entreprises hors foot qui ont créé ce genre de choses.

"Cela fiche la nausée sur ce qu’est devenu ce club"

Là c’est l’utilisation des réseaux sociaux à des fins… il faudrait savoir si c’est légal ou pas légal. En tout cas je trouve que c’est à la frontière de la dégueulasserie selon moi, vraiment. Pour en revenir au Paris Saint-Germain, cela pose clairement la question de la compétence et de ce que fait cette direction qui est au club depuis plus de dix ans maintenant. Au lieu de s’occuper de ce que doit faire l’équipe sur le terrain, de comment on doit recruter, de comment on doit monter une équipe, c’est chaque jour une nouvelle affaire. C’est chaque jour une image de plus en plus négative.

A force de vouloir contrôler leur image, à force de tout vouloir contrôler et de vouloir développer une sorte de stratégie marketing et communication mondiale, on a l’impression que chaque semaine ils creusent un trou dans lequel ils s’enfoncent. Aujourd’hui le club va se déchirer sur qui était à la tête de cette cellule. On va tout mettre sur le dos de Jean-Martial Ribes, directeur de la com' qui a quitté le club. Le club va évidemment l’accuser. Lui va probablement se défendre en disant qu’il était couvert, forcément, par sa direction. Franchement, cela fiche la nausée. Cela fiche la nausée sur ce qu’est devenu ce club. Vraiment.

"Mbappé doit être dégoûté "

Tout est envisageable. Que, à un moment quand les joueurs ont eu envie de quitter le club ou quand il fallait 'travailler' sur leur image, positivement ou négativement, on ait eu affaire à cette cellule, une sorte de cellule noire. Mais évidemment que c’est crédible. En fait maintenant il y a plein de choses qui, vues avec un peu de recul, prennent du sens. Des choses que l’on voyait sur les réseaux sociaux à propos des joueurs.

Et au minimum Kylian Mbappé découvrant les révélations de Mediapart, déjà qu’il n’était pas bien, il doit être dégoûté. Evidemment qu’il va encore plus avoir envie de partir. C’est absolument terrible, vraiment terrible. Et évidemment que tout le monde emploie le conditionnel mais aujourd’hui il y a trop d’éléments qui indiquent que c’est vrai. Bien sûr. D’abord parce que les gens parlent et comme tout le monde essaye de sauver sa peau au PSG, tout le monde accuse tout le monde. Et quand tout le monde accuse tout le monde, cela veut dire que c’est vrai.