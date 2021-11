Ballon d’or: Casillas ne valide pas la victoire de Messi

Iker Casillas a regretté lundi la victoire de Lionel Messi au classement du Ballon d’or. L’ancien gardien de l’Espagne, sans minimiser le talent de l’Argentin, ne pense pas qu’il était le meilleur footballeur en 2021.

Lionel Messi a remporté lundi le septième Ballon d’or de sa carrière devant Robert Lewandowski. Sacré pour 33 points d’écart, l’Argentin a ensuite fait face à de nombreuses critiques émanant de supporters ou encore d’anciennes stars de la planète football. Iker Casillas n’a pas particulièrement apprécié la victoire de "La Pulga" au détriment du buteur polonais.

"C'est de plus en plus difficile pour moi de croire aux récompenses dans le football, a lancé l’ex-gardien du Real et de l’Espagne sur les réseaux sociaux. Pour moi, Messi est l'un des cinq meilleurs joueurs de toute l'Histoire. Mais il faut commencer à savoir cataloguer qui est le plus remarquable après une saison. Ce n'est pas si dur que cela! D'autres rendent cela dur!"

>> Ballon d’or: les infos en direct

Des critiques proches de celles de Matthäus

Gardien du Real Madrid pendant plusieurs années, Iker Casillas s’est souvent retrouvé en face de Lionel Messi lors des Clasicos contre le Barça. Mais cela ne rentre pas en compte dans son analyse. Selon lui l’Argentin est bien l’un des meilleurs joueurs du football mais pas le roi de l’année 2021.

Sans citer directement Robert Lewandowski dans son message, le champion du monde 2010 semble bel et bien dénoncer la non-victoire du Polonais du Bayern, déjà privé du trophée en 2020 à cause du Covid-19. En ce sens, les critiques d’Iker Casillas se rapprochent grandement de celles de Lothar Matthäus, lauréat du prestigieux prix en 1990.

"Honnêtement je n'y comprends plus rien, a lâché l’Allemand sur Sky Allemagne. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. […] Il est sans égal au cours des deux dernières années. Mais même si vous ne tenez compte que de 2021, il est meilleur que les autres."