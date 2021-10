Nice: Galtier très remonté contre Belmadi sur le cas Delort

Christophe Galtier a peu goûté aux attaques de Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, sur le comportement d’Andy Delort et de Nice par rapport à la sélection algérienne. Il le juge "très excessif" et l'accuse de rendre le climat malsain et dangereux.

La partie de ping-pong continue sur le cas Andy Delort. Ce vendredi, Christophe Galtier, entraîneur de Nice, a réagi sèchement à la sortie féroce de Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, jeudi dans "Rothen s’enflamme". Ce dernier s’est emporté contre la décision d’Andy Delort (30 ans, 11 sélections, 2 buts) de se mettre en retrait de la sélection pendant un an pour se consacrer à son club. "Ça, c'est la grosse blague de l'année, a-t-il lancé. C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limite." Une attaque trop forte pour Galtier qui a croisé l’ancien milieu de terrain au début de sa carrière dans les années 1990.

"Andy a bien travaillé cette semaine, confie-t-il en préambule. Je n’ai pas eu d’échange avec lui. Il faut laisser les propos au sélectionneur algérien. Je l’ai connu en tant que jeune joueur, c’était un bon footballeur déjà très excessif. Ça se confirme en prenant de l’âge. Des fois, on s’assagit, d’autres, on ne s’assagit pas. Je l’ai trouvé très excessif hier."

"On est en train de créer un climat malsain et dangereux"

Galtier a aussi vivement réagi aux accusations de Belmadi selon lequel Nice pousse ses internationaux africains à ne pas honorer leurs sélections.

"Pour l'OGC Nice, comme tous les clubs au monde, quand un joueur est convoqué, il doit se déplacer et se rendre sur le lieu de la convocation, rappelle-t-il. On est en train de vouloir créer un climat à la fois très malsain et dangereux à l’OGC Nice. Quand un joueur ne va pas en sélection - et ça m’est arrivé dans d’autres clubs avec des sélections européennes – il y a un échange entre le sélectionneur et le joueur. Il faut toujours se poser la question pourquoi le joueur ne veut pas aller en sélection. J’ai connu ça à Saint-Etienne, puis à Lille. Après, il y a un échange sélectionneur-joueur. Mais mettre la responsabilité sur le club, éventuellement sur l’entraîneur et son environnement, c'est très malhonnête et malsain."

"Le club doit se plier au règlement international dans les dates Fifa et le joueur doit se déplacer, poursuit-il, très remonté. S'il ne veut pas y aller, il parle directement avec le sélectionneur et c’est à lui de prendre la décision. Mais c’est trop facile et dangereux de dire que l'OGC Nice ne veut pas envoyer ses joueurs à la CAN ou avec ses sélections africaines. S’il y a bien un championnat au monde qui respecte l’Afrique, c’est bien la Ligue 1."

"Qu’il s'occupe de son équipe, de ses compétitions"

Ce n'est pas le seul objet du courroux de l'ancien entraîneur de Lille, aussi très agacé par les reproches de Belmadi sur l'utilisation de Hicham Boudaoui en club.

"Il a le droit, il est le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, enchaîne Galtier. Hicham est souvent appelé, il joue très peu, il voyage beaucoup, il prend l’air. Hicham ne m’a pas encore prouvé quel poste il avait en sélection. Qu’il (Belmadi) s'occupe de son équipe, de ses compétitions et qu’il nous laisse travailler sereinement. J’ai des joueurs heureux de travailler ensemble. Hicham s’épanouit, il découvre un autre rôle, d’autres consignes, un autre modèle de jeu. Avoir de la polyvalence, c’est intéressant à la fois pour le joueur et pour le sélectionneur national."