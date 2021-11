Ballon d’or: Messi n’oublie pas le Barça dans ses dédicaces

Lionel Messi a partagé sa joie d’avoir décroché un septième Ballon d’or dans un message sur son compte Instagram où il dédie son titre à ses coéquipiers de l’Argentine, du PSG mais aussi du Barça.

Lionel Messi (34 ans) n’a oublié personne au moment des remerciements. Ballon d’or pour la septième fois de sa carrière, la star argentine a notamment salué Robert Lewandowski, son dauphin aux statistiques stratosphériques mais finalement devancé, faute de trophées majeurs. Plus tard, il a aussi publié un message sur son compte Instagram pour dédier ce nouveau trophée aux personnes qui ont compté pour le décrocher.

"Même si j'ai toujours mis le collectif en avant, je ne peux cacher ma joie d'avoir pu remporter un autre Ballon d'Or, a écrit le joueur du PSG. Je tiens à vous remercier et je le dédie à tous mes coéquipiers et au staff de la sélection argentine pour la belle année que nous avons vécue. Mais aussi ceux que j'avais au FC Barcelone et à ceux à PSG. Et bien sûr à ma famille et mes amis, ainsi qu'à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont à mes côtés, prennent soin de moi et me font performer chaque jour: sans eux cela n'aurait jamais été possible. Merci aussi à France Football pour le Gala et le prix. Un gros baiser!"

En conférence de presse, l’attaquant, qui a quitté le Barça l’été dernier après y avoir passé 21 ans de sa vie, avait expliqué avoir bâti son nouveau titre individuel avec le club catalan (Coupe du roi, meilleur buteur de Liga) avant de l’asseoir en sélection en remportant son premier titre avec l’Argentine: la Copa America.

"J'ai fait une bonne année au Barça, même si on n'a pas pu gagner la Liga ou la Ligue des champions, a-t-il rappelé. La Copa America a fait la différence pour que je gagne ce nouveau trophée. C'est une fierté pour moi d'être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG. C'est très spécial, un honneur. (...). Ce prix me donne beaucoup de force pour l'étape à venir, dans un nouveau club. J'ai beaucoup profité de voir ma famille heureuse ce soir. C'est un prix individuel, mais la Copa America, c'est le titre de tout un groupe. Nous allons tout faire pour gagner un nouveau trophée avec l'Argentine."