Bordeaux: le message de Gérard Lopez à ses joueurs pour le maintien

Après le match nul face à Monaco ce dimanche (1-1), Bordeaux reste lanterne rouge du championnat. Mais pas de quoi démobiliser Gérard Lopez, qui a laissé un message volontaire aux joueurs et aux supporters.

Il y a encore du travail. Pour le premier match de David Guion sur le banc bordelais, les Girondins ont concédé le nul face à Monaco (1-1), pourtant en infériorité numérique. Toujours dernier du championnat à égalité de points avec Troyes, Lorient et Metz, Bordeaux n'a gagné que quatre matchs cette saison et reste la pire défense des cinq grands championnats, avec 62 buts encaissés.

Pas de quoi démobiliser son président Gérard Lopez, qui a posté un message d'encouragement. "La clé du maintien pour les Girondins tient uniquement au travail. Et le soutien incroyable de nos ultras, de nos supporters ainsi que l’histoire de ce club nous obligent. Au travail !", a écrit le président du club sur Twitter. Les Bordelais ont notamment pu compter sur le soutien de près de 30 000 spectateurs dimanche.

Des progrès dans le jeu

Pour la première de David Guion sur le banc, les Girondins n’ont pas réussi à décrocher une victoire qui leur aurait fait beaucoup de bien. Ils ont pourtant évolué en supériorité numérique durant une grande partie de la rencontre après l’exclusion précoce d’Aurélien Tchouaméni, averti de manière assez sévère pour deux fautes dans la première demi-heure.

Poussés par leurs supporters, qui ont déployé un tifo et une banderole au coup d’envoi, les Bordelais ont frappé les premiers grâce à une percussion de Yacine Adli et une reprise de Rémi Oudin, mais se sont fait égaliser sur un but de gag, avec une frappe de Gelson Martins repoussée de la tête d’Adel Ahmedhodzic sur Marcelo. Alors que Saint-Etienne (16e), pointe à une unité devant, les Bordelais jouent un match capital face à Clermont le week-end prochain.