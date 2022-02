Bordeaux: Guion appelle à "l’union sacrée" pour sortir le club de la dernière place

Dernier de Ligue 1, Bordeaux affronte Monaco lors de la 25e journée ce week-end. Avant sa première sur le banc des Girondins, David Guion a partagé son optimisme ce vendredi lors de sa présentation à la presse.

Dernier du classement, Bordeaux accueille Monaco ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Vladimir Petkovic écarté après le début de campagne raté des Girondins, David Guion a été intronisé pour lancer l’opération maintien. Présenté à la presse ce vendredi, le nouvel entraîneur de l’équipe première a été séduit par l’état d’esprit de son groupe malgré les contre-performances récentes.

"J’ai assisté au match contre Lens (une défaite 3-2, ndlr), j’étais bien caché, a indiqué le nouveau coach girondin. J’ai vu une première demi-heure difficile mais des joueurs qui ont réagi et qui avaient l’envie de se relever. J’ai vu une équipe qui ne lâche pas."

Guion satisfait de l’implication des joueurs

Moins bonne défense des cinq grands championnats européens, Bordeaux n’est pas encore largué au classement de la Ligue 1. Avec seulement un point de retard sur le premier non-relégable lorientais et sur le barragiste stéphanois (20 pts contre 21 pts pour les Merlus et les Verts), le club au scapulaire peut encore assurer sa survie dans l’élite. David Guion en est convaincu, ses joueurs sont prêts à tout donner dans la bataille.

"J’ai senti beaucoup d’adhésion des joueurs, beaucoup d’attention à mon discours, a estimé le technicien après quelques jours de travail. […] Je vois des joueurs totalement concernés et conscients de la situation."

"On a besoin de faire cette union sacrée"

L’ancien entraîneur de Reims, libre depuis l’intersaison, a ensuite exprimé sa fierté à l’idée de rejoindre un club de la stature de Bordeaux. Après Monaco ce dimanche, Bordeaux défiera deux rivaux pour le maintien: Clermont et Troyes. Mais pour réussir cette mission commando pour le maintien en Ligue 1, David Guion le sait: il aura besoin d’une belle cohésion entre les joueurs, le staff, les salariés, la direction et les supporters des Marines et Blancs.

"Je n’ai pas hésité car j’ai conscience d’arriver dans un club prestigieux. Prestigieux car je connais la ferveur des supporters. J’ai envie d’emmener tout cet environnement avec moi, a encore lancé l'entraîneur des Girondins. On a besoin de faire cette union sacrée autour de l’objectif numéro 1 qu’est le maintien. J’ai une image de ce club où j’ai vu les Girondins en haut de l’affiche dans les années 80, 90, 2000 et 2010. J’ai envie d’aider ce club à sortir de cette dernière place et de le laisser parmi l’élite. Il fait partie du patrimoine français. C’est une mission exaltante."