Brest-Montpellier: "J'ai déjà pris deux dolipranes", la colère froide de Der Zakarian après l'humiliation

Humilié 7-0 à domicile par Montpellier, Brest a connu une après-midi cauchemardesque à Francis-Le-Blé. Une déroute qui inquiète Michel Der Zakarian.

Les têtes brestoises sont encore très lourdes. Balayé ce dimanche à domicile par Montpellier (7-0), Brest a encaissé la pire défaite de son histoire dans son stade. L'équipe de Michel Der Zakarian a connu une entame catastrophique, en encaissant trois buts en onze minutes pour la première fois de son histoire. Menés 5-0 à la demi-heure, les Bretons ont montré une copie défensive très inquiétante et ont même terminé à dix après l'exclusion de Pierre Lees-Melou (52e).

Une performance très difficile à digérer pour Michel Der Zakarian. "J'ai déjà pris deux dolipranes. Je vais en prendre deux ce soir... On a été mauvais, on n'a rien fait de tout le match. Tu ne gagnes aucun duel, aucun second ballon. Tu ne gagnes rien. On les a regardés marquer des beaux buts, a souligné le technicien brestois en conférence de presse. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychologue, je ne sais pas pourquoi mentalement, on n'y était pas. Tout a été mauvais du début à la fin du match. L'attitude est catastrophique, ce n'est pas possible."

La colère de Belkebla après un match "honteux"

"Il n’y a rien à dire, juste à regarder le tableau d’affichage, a pesté, à chaud, Belkebla au micro de Prime Video. Aujourd’hui, c’est honteux. Le match est terminé, il faut tous se remettre en question. On s’est peut-être vu beaux après le début de saison. Il faut se remettre la tête à l’endroit, continuer à bosser parce qu’on va nulle part. Il n’y a rien à ajouter, il faut se mettre au travail et vite oublier ce match-là".

Le Stade Brestois avait connu un début de championnat pourtant correct avec notamment un très bon match contre l’OM qui aurait pu lui rapporter plus qu’un point (1-1) avant une victoire contre Angers en supériorité numérique la semaine dernière (3-1).