"C'est un joueur très, très intelligent": tout ce qu'Alexis Sanchez peut apporter à l'OM

Spécialiste du football italien pour RMC Sport, Johann Crochet a livré mardi son ressenti sur la signature imminente d’Alexis Sanchez à Marseille lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM va recruter un buteur de renom pour son retour dans la prestigieuse compétition. Sauf mauvaise surprise dans la dernière ligne droite, Alexis Sanchez va s’engager pour deux ans à Marseille et espère ainsi se relancer après trois saisons en demi-teinte sous le maillot de l’Inter Milan. A 33 ans, le Chilien suscite de grosses attentes auprès des supporters avant son arrivée mardi dans la cité phocéenne. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme, Johann Crochet s’est montré assez optimiste.

"C’est un talent assez incroyable parce que c’est un joueur qui a une excellente vision de jeu. C’est un joueur qui se déplace très bien et qui comprend très bien le jeu. Il sait toujours bien se positionner par rapport au ballon pour solliciter des lignes de passe, des une-deux, des combinaisons petit côté ou encore se réaxer et aller sur le côté, s’est enthousiasmé le spécialiste du football italien pour RMC Sport. C’est un joueur qui est vraiment très très intelligent. C’est la chose la plus marquante. C’est un joueur qui a aussi une très bonne frappe de balle et qui est très bon sur les coups de pieds arrêtés. C’est très important dans une équipe d’avoir des éléments capables de débloquer des situations sur des frappes de loin."

>> Toute l’actualité du mercato en direct

"Sanchez était dans un rôle de joker à l’Inter Milan"

Toujours aussi bon dans ses déplacements sur le terrain, Alexis Sanchez va peut-être avoir un peu de mal sur le plan physique. Si dans le jeu, il demeure un grand joueur, le Chilien n’a plus ses jambes de 20 ans.

"En fait, la seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est dans sa capacité à répondre aux exigences du jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor, a encore analysé Johann Crochet sur RMC ce mardi. On verra s’il va réussir à le mettre en place à plein régime, ce qui nécessite beaucoup d’efforts physiques. Très sincèrement, Alexis Sanchez était dans un rôle de joker à l’Inter Milan pendant ces trois saisons."

>> La Serie A est disponible via l'offre RMC Sport-beIN Sport

"Il avait un rôle de joker, il y avait plus fort devant lui. Pendant deux saisons il a eu Lukaku et Lautaro Martinez. L’année dernière il a eu Dzeko et Lautaro devant lui avec aussi Joaquin Correa que Milan avait acheté plus de 30 millions d’euros à la Lazio, a poursuivi le spécialiste de la Serie A. Finalement il y avait des joueurs plus forts devant lui et malgré tout, le statut de l’Inter est différent de celui de l’OM. On peut tout à fait être un joker à l’Inter et un titulaire à l’OM, ce n’est pas un problème. Mais je reviens dessus, la seule incertitude c’est sur sa capacité physique à enchaîner."

Tudor va devoir gérer son temps de jeu

Un joker à l’Inter Milan peut-il devenir un taulier à Marseille? Pas évident mais bien possible selon Johann Crochet. A la condition qu’Igor Tudor parvienne à trouver la bonne formule pour utiliser Alexis Sanchez.

"Il n’a jamais de très longues absences sur blessure mais il en a des régulières pendant deux ou trois semaines. Cela est arrivée plusieurs fois pendant la saison. Cela arrivait deux ou trois fois par saison à l’Inter. Sur les 150 matchs disputés par l’Inter quand il était au club, il n’a été titulaire que 40 fois soit environ un match sur quatre en moyenne. Il a eu beaucoup d’entrées en jeu et a montré sur 30 ou 40 minutes qu’il était capable de faire la différence, a enchaîné le membre de la Dream Team RMC Sport. Maintenant sur 90 minutes tous les trois jours... Même s’il peut aussi y avoir une gestion intelligente et ne pas le mettre 90 minutes. Il va jouer plus et il faudra voir comment il va répondre à cela."

"Un régal" pour les joueurs autour

Reconnaissant volontiers que le talent d’Alexis Sanchez ne faisait toujours pas l’ombre d’un doute, Johann Crochet voit même dans le Chilien "un vrai joueur de classe". De bon augure quand Marseille aura le ballon. Encore faut-il se montrer capable d’aider l’équipe quand l’adversaire aura la possession.

"C’est un joueur avec le ballon qui va proposer beaucoup de solutions. Pour les joueurs autour c’est un régal, a également souligné le spécialiste du football transalpin. […] Avec ballon je n’ai pas trop de doute sur sa capité à s’adapter au jeu de Tudor. Mais sans ballon est-il capable de presser très haut? Si tant est que Tudor parvienne à mettre cela en place à l’Olympique de Marseille."

Et Johann Crochet de conclure sur une belle promesse pour les supporters de l’OM: "Quand on a un joueur aussi intelligent pour se déplacer et se mettre face au but, je pense qu’il n’y a pas trop de souci."