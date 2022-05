Chant sur la mort de Sala: "une connerie incommensurable" pour Di Meco

Après les chants sur la mort d'Emiliano Sala lancés par les supporters niçois lors du match contre Saint-Étienne mercredi à l'Allianz Riviera, Éric Di Meco n'a pas caché son incompréhension au micro du Super Moscato Show, parlant d'une "connerie incommensurable".

Depuis les chants entonnés par les supporters niçois contre Saint-Etienne, mercredi, pour se moquer de la mort d’Emiliano Sala, les réactions indignées se multiplient dans le monde du football français. Également choqué par ce qu’il avait entendu des tribunes de l’Allianz Riviera, Éric Di Meco est à son tour monté au créneau dans le Super Moscato Show, qualifiant la situation de "connerie pure et simple".

"Je n’ai pas compris ce qu’Emiliano Sala venait faire dans ce match, s’est interrogé le consultant RMC. Ils ont perdu, ils se sont fait rouster en plus. Quand tu perds, tu dois faire tête basse et eux vont chambrer." Le timing de ces chants sur la mort de l’ancien attaquant peut en effet interpeller: il est directement adressé aux supporters de Nantes, son ancien club, contre lequel Nice jouait en finale de Coupe de France samedi dernier. Mais Sala n’est jamais passé par l’ASSE, l’adversaire du soir des Aiglons.

Une position partagée par Galtier

"Je veux bien essayer de comprendre, ça arrive de chambrer dans les stades, a poursuivi Di Meco. Mais là je ne sais pas qui a eu cette idée de lancer ça. Ce n’est pas le lieu, ça n’a pas de rapport et c’est d’une connerie incommensurable. Que le mec qui a pondu ça pensait que ça allait être rigolo, je ne comprends pas. Tu ne déstabilises personne, c’est pas ton adversaire. C’est de la connerie pure et simple." La commission de la LFP va se saisir de cette affaire, qui pourrait mener à un huis clos de la tribune responsable.

La réaction de Di Meco est la même que celle de Christophe Galtier, l’entraineur de Nice, qui a désavoué ses propres supporters. "Je n'ai pas d’adjectif pour définir ce que j’ai entendu, a-t-il indiqué. Au nom de mon vestiaire et de mon staff, on tient à présenter nos excuses à la famille d’Emiliano Sala et au FC Nantes. […] Je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort et il n’y en avait pas que trois. Et s’ils ne sont pas contents, ils n'ont qu’à se présenter au camp d’entraînement, je leur dirais la même chose."