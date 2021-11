Clermont-Nice: Galtier est "content mais en colère" après la prestation de ses joueurs

Longtemps mené au score ce dimanche lors de son déplacement à Clermont, l'OGC Nice s'est finalement imposé (2-1) lors de la 14e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Christophe Galtier s'est dit "content" de l'attitude de son groupe qui n'a pas lâché, mais aussi "en colère" au vu du contenu proposé en première période.

Une fois de plus, l'OGC Nice a renversé la situation en Ligue 1 pour prendre les trois points. Ce dimanche, les Aiglons se sont imposés (2-1) sur le terrain de Clermont lors de la 14e journée de Ligue 1, grâce à un doublé d'Amine Gouiri dans le dernier quart d'heure.

Florent Ogier avait ouvert le score (17e) pour le club auvergnat sur un coup-franc de Jason Berthomier. "Je suis aussi content de l’attitude de mon groupe sur le fait que quand on a égalisé, il y avait une vraie envie d’aller chercher la victoire, s'est d'abord félicité Christophe Galtier. Il n’en restera pas moins qu’il faudra, sur les matchs à venir, être beaucoup plus présent sur la totalité du match."

Grâce à cette victoire, l'OGC Nice est repassé provisoirement à la deuxième place de Ligue 1, avec 26 points. Samedi prochain, l'équipe de Christophe Galtier recevra Metz, lanterne rouge du championnat. D'ici là, le staff de Galtier aura le temps d'analyser les failles affichés en première période face à Clermont. "Il n’y a pas de petites équipes et nous ne sommes pas une grande équipe ! Je suis légèrement en colère de notre manque d’investissement sur la première période", a indiqué encore Christophe Galtier.

"On a été très malmenés par l’adversaire. On a été complètement absent des débats. C’était une première période très laborieuse de notre part, mais elle est aussi liée à la bonne performance de Clermont sur ces 45 premières minutes, a complété Galtier. Après, en seconde période, les choses ont changé. Il fallait qu’on apporte plus de choses et pour ça, il fallait qu’on ait envie d’aller à la bagarre, ce que nous avons fait. Et puis après, on a eu de la réussite sur les buts.”