Clermont-PSG: "Des footix", l'ovation du public auvergnat pour Messi n'a pas plu à tous les supporters

Avec à son compteur deux buts et une passe décisive lors de Clermont-PSG (0-5), Lionel Messi a marqué les esprits samedi soir, et a ainsi reçu l'ovation de Gabriel-Montpied. Un événement qui n'a pas plu à tout le monde, notamment à un supporter auvergnat qui a poussé un coup de gueule dans l’After Foot.

Septuple Ballon d’or, Lionel Messi fait partie de ces joueurs qui à eux seuls peuvent inviter les fans de football à aller au stade, mais aussi à faire admettre aux supporters de l’équipe adverse le talent qu’il a. C’est ce qu’il s’est passé ce samedi à Clermont, lors du récital du PSG (victoire 5-0). Après que l'Argentin a inscrit une bicyclette ayant fait le tour de la presse étrangère, des spectateurs présents à Gabriel-Montpied ont scandé le nom de la Pulga dans les tribunes.

Un petit événement qui n'est pas du goût de tous. Dans l’After Foot, un supporter de Clermont, David, a ainsi poussé samedi soir un coup de gueule "contre les footix présents dans le stade." À tel point que l’intéressé ne s’est pas vraiment senti à domicile au stade Gabriel-Montpied: "Sur le but de Messi on s’est cru au Camp Nou, regrette-t-il. Tout le stade a repris "Messi, Messi", comme si on était au Parc des Princes et que l‘ensemble du stade était à l’image du Parc."

Et à en croire les commentaires sous le tweet du Clermont Foot relatant la scène, David n'est pas le seul à être embarrassé.

"On doit supporter notre club"

Après cette lourde défaite face aux Parisiens (0-5), Clermont pointe en attendant la fin de cette 1re journée de championnat, à la dernière place. Dans cette saison où quatre équipes seront reléguées, les coéquipiers de Maxime Gonalons devront vite relever la tête, afin d’une nouvelle fois assurer leur maintien dans l’élite. Pour y parvenir, l’auditeur présent dans l’After Foot exhorte les fans à ne pas scander le nom des adversaires: "On est Clermontois et fier de l’être, on doit supporter notre club, notre ville, notre région. C’est notre deuxième saison en Ligue 1, on essaie de pousser nos joueurs au maximum. Je comprends qu’ils ne fassent pas le tour du stade à la fin, lorsqu’on voit que les supporters supportent plus les adversaires..."

De son côté, le consultant RMC Sport Lionel Charbonnier n’a pas été choqué par l’attitude des supporters présents au stade. Cela lui ayant même remémoré le souvenir d’un match de prestige en Ligue des champions entre la Juventus et le Real Madrid en 2018. Moment où Cristiano Ronaldo avait inscrit une bicyclette, ayant entrainé les applaudissements des fans de la Vieille Dame: "Ça ne m’a pas choqué. Au contraire, j’ai revécu un peu ce qu’avaient fait les fans de la Juventus avec le but fantastique de Ronaldo."

A noter qu'après la partie, le coach clermontois Pascal Gastien a également eu des mots sympathiques à l'égard de l'Argentin. "C'est un talent... que voulez-vous que je vous dise... magnifique! On peut payer pour voir des joueurs comme ça! Moi j'ai de la chance, je ne paie pas, je suis payé pour voir des joueurs comme ça, a-t-il lancé. C'est extraordinaire! Je n'ai pas à me plaindre."