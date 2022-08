Comment Neymar, Mbappé et le PSG gèrent le "penaltygate" du match contre Montpellier

Si le PSG s'est largement imposé face à Montpellier (5-2) samedi soir, pour la deuxième journée de Ligue 1, tout le monde a retenu l'image de Neymar et Kylian Mbappé se disputant un penalty. Des deux côtés, la sérénité est toutefois de mise, alors qu'une réunion avec les deux joueurs, Christophe Galtier et Luis Campos devrait avoir lieu rapidement.

La bonne humeur au PSG depuis la tournée estivale au Japon connaît déjà sa première trêve et la direction parisienne l'aurait sans doute imaginée plus tardive dans la saison. Le temps d’une soirée de retrouvailles avec le public des Parc des Princes, pour le premier match à domicile de l'exercice 2022-2023. De cette grande rentrée sous la chaleur d’été parisienne face à Montpellier samedi soir, il ne restera peut-être que la séquence du pénalty tiré par Neymar à la 43e minute de jeu.

Une initiative prise par l’attaquant brésilien, après un échange avec Kylian Mbappé. Comme révélé par RMC Sport, aucune hiérarchie n’a été établie pour cet exercice sur l’ensemble de la saison. Christophe Galtier entend donner des consignes en amont de chaque rencontre en fonction du contexte, de la composition et de l’état de forme des uns des autres. Pour cette affiche, l’entraîneur parisien avait fait le choix de nommer Mbappé en numéro 1 et Neymar en numéro 2, comme il l’a indiqué en conférence de presse d’après-match.

Plus tard dans la soirée RMC Sport confirmait que Kylian Mbappé était en réalité touché par des problèmes personnels. Un contexte particulier venu s’ajouter à cette séquence du penalty. Un moment durant lequel l’attaquant parisien a voulu exprimer une forme de désaccord avec une décision sportive. Une preuve de caractère pouvant diviser mais propre à l’âme d’un compétiteur dans ce collectif de stars. Des tensions qui font partie de la vie d’un club comme le PSG.

Mbappé est tranquille, prêt à reprendre avec le sourire

En coulisses, Kylian Mbappé aborde cet épisode avec beaucoup de tranquillité. Il se prépare déjà à reprendre l’entraînement, avec le sourire, avant d’affronter Lille dimanche soir à Villeneuve-d’Ascq. Du côté du joueur originaire de Bondy, aucune surenchère ne sera faite.

Dans le clan du Brésilien, on temporise aussi, alors que le principal intéressé s’offre une pause pour la fête des pères, qui se fêtait ce dimanche au Brésil. Et ce malgré les tweets s’en prenant ouvertement à Mbappé, likés la nuit dernière par le numéro 10 parisien. Ses proches répètent que le joueur, auteur d’un doublé contre le MHSC, est plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain, déjà totalement intégré dans le nouveau système de jeu de Christophe Galtier (3-4-1-2) et exemplaire au quotidien. Que ce soit au Camp des Loges ou en matchs officiels, avec déjà trois buts inscrits et trois passes décisives. Son entourage ne doute pas un instant que le grand public réalisera que les deux hommes sont toujours proches et que les commentaires faits ces dernières heures sont faux.

Une réunion avec Mbappé et Neymar prévue

Une sérénité ressentie aussi dans le club de la capitale. Le PSG entend gérer cette situation en utilisant la méthode douce mais en étant "juste", le maître-mot de la nouvelle politique mise en place par le board parisien. Ce dernier préférant aussi avoir à faire à des joueurs de caractères plutôt qu'à des joueurs moins expressifs. Un échange devrait être organisé dans les prochains jours entre Neymar, Mbappé, Christophe Galtier et le conseiller sportif Luis Campos. Un moyen de définitivement faire de cet épisode, une simple séquence du quotidien d’un club.