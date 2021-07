Droits TV Ligue 1: Free s'interroge sur le prix de son lot, après le tarif "bradé" pour Amazon

Free, diffuseur des images de la Ligue 1 en léger différé sur les supports mobiles, a estimé, par la voix de son directeur général sur BFM Business, qu'il payait sans doute trop cher ce lot par rapport à ce que dépense Amazon pour 80% du championnat.

Détenteur des images de la Ligue 1 sur les supports numériques mobiles en quasi-direct, en échange de 42 millions d'euros par an, Free partage l'avis de Canal+ et de beIN Sports sur les conditions de l'arrivée d'Amazon dans le football français. L'opérateur regrette que le géant du e-commerce ait récupéré 80% des matchs du championnat pour 250 millions d'euros annuels. La somme est non seulement bien éloignée des 800M€ qui étaient autrefois promis par Mediapro, mais elle met surtout en évidence l'absence de correction des autres lots.

"Quand on voit l'évolution de ces lots, on a payé le prix fort", a estimé Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, la maison-mère de Free, dans une interview accordée mercredi à BFM Business. "Amazon a peut-être récupéré le plus beau lot à un prix totalement bradé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. (...) Une question de traitement d'équité entre les différents opérateurs se pose. C'est vrai pour Free, mais aussi pour beIN et Canal+", a ajouté le dirigeant.

Des discussions avec la Ligue

Free envisage-t-il donc d'aller au bras de fer avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour tenter d'obtenir une réduction de la facture? "Nous avons des discussions avec la Ligue sur ce sujet", a répondu Thomas Reynaud, sans donner plus de détails.

Il a simplement fait savoir qu'une nouvelle version de l'application dédiée aux images de la Ligue 1 était en cours de mise à jour: "J'espère que les Français vont pouvoir revenir dans les stades, parce que c'est une superbe application qui a du sens si vous êtes en situation de mobilité. Comme on l'a lancée en plein confinement dans des stades vides ou des situations de non-mobilité, c'est vrai que c'était un peu moins pertinent."