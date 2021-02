Droits TV Ligue 1: retour à la répartition d'avant Mediapro entre les clubs

Compte tenu de la baisse drastique du montant total des droits TV après le fiasco Mediapro et la reprise de Canal+, les clubs de Ligue 1 ont acté un retour à la répartition entre clubs qui prévalait la saison dernière.

Les clubs de Ligue 1, privés de la manne promise par le diffuseur défaillant Mediapro, ont acté ce jeudi le retour à la grille de répartition des droits TV qui était en vigueur avant l'arrivée du groupe sino-espagnol, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Le guide de répartition pour 2020-2021 a été annulé lors d'un vote du collège de L1, réunissant les 20 présidents de clubs de l'élite, a précisé cette source, et il a été remplacé par la grille précédemment en vigueur, celle de 2019-2020.

Le guide de 2020-2021, établi à partir du montant record promis par Mediapro, prévoyait que les clubs de L1 se répartissent de manière parfaitement égalitaire les 400 millions d'euros annuels supplémentaires perçus (soit 20 millions d'euros en plus pour chaque club). Cette grille n'était cependant plus d'actualité en raison de la baisse drastique des sommes promises aux clubs au terme de l'accord conclu début février avec Canal+, repreneur des droits de la L1 et de la L2 jusqu'à la fin de la saison après le retrait de Mediapro.

Un montant total presque divisé par deux

Si la Ligue de football professionnel (LFP) espérait percevoir 1,217 milliard d'euros par an de droits domestiques sur le cycle 2020-2024, dont plus de 800 millions de la part de Mediapro, elle ne touchera qu'environ 680 millions d'euros, L1 et L2 comprises, selon plusieurs sources. C'est ce qui a poussé les clubs à rétablir la grille précédente, moins favorable aux clubs plus modestes, qui était basée sur des droits domestiques s'élevant à 726,5 millions d'euros par an pour la L1 sur le cycle 2016-2020.

En pleine crise du Covid-19 et des droits TV, la LFP a demandé la semaine dernière un "plan de soutien d'urgence" face à la chute des revenus télévisuels et à l'assèchement de la billetterie en raison des mesures de huis clos sanitaire. Le gouvernement a annoncé mardi la création d'un groupe de travail afin de venir en aide aux clubs.