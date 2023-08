PSG: l'absence de buteurs, une défense friable... les enseignements de la défaite contre l'Inter

Défait par l'Inter ce mardi à Tokyo (2-1), le PSG s'apprête à quitter le Japon sans la moindre victoire au compteur. Face aux Nerazzurri, les joueurs de Luis Enrique ont exposé leurs limites du moment. Avec un jeu en progression mais personne pour conclure les actions et une défense encore poreuse.

Le coup de canon de Vitinha n'aura pas suffi. En deux minutes, le PSG a vu s'envoler un succès qui semblait pourtant lui tendre les bras face à l'Inter ce mardi à Tokyo (2-1). À l'heure de quitter le Japon pour la Corée du Sud, c'est déjà le moment de dresser un premier bilan pour Luis Enrique et ses hommes, qui retrouveront la Ligue 1 le 12 août prochain au Parc des Princes contre Lorient.

Une défense encore à améliorer

Avec deux clean-sheets contre le Havre (2-0) puis Al-Nassr (0-0), le schéma défensif du coach espagnol semblait prendre petit à petit ses marques. Mais les défaites contre le Cerezo Osaka (2-3) et l'Inter ont pointé quelques défaillances derrière, en même temps qu'elles ont confirmé certaines certitudes. La première d'entre elles, c'est que Marquinhos, aligné à droite contre Osaka, est bien plus à l'aise lorsqu'il est repositionné dans l'axe. Avec Milan Skriniar contre le club milanais, il a géré en patron pendant près de 70 minutes. Son remplacement par Danilo a un peu perturbé l'équilibre défensif. Dans le même temps, le positionnement trop haut de Layvin Kurzawa sur le couloir gauche entraînait l'égalisation d'Esposito. La copie est à améliorer à ce niveau-là.

Du mieux dans le jeu

Avant ces deux buts encaissés en fin de partie ce mardi, force est de constater que Paris avait montré du mieux dans le jeu. Son entame de rencontre a été bonne, avec des combinaisons intéressantes et un poteau signé Marco Asensio (14e), qui aurait pu donner le lead aux champions de France. Dans l'entrejeu, Warren Zaïre-Emery a été l'incarnation de cette qualité retrouvée. Propre techniquement, auteur d'un gros travail dans l'entrejeu, le grand espoir de 17 ans a confirmé ses dernières titularisations et semble devenir un homme de confiance pour Luis Enrique.

Dans la même veine, outre son but magnifique, Vitinha a lui aussi validé ses dernières prestations convaincantes. Parfois raillé pour son manque d'impact dans la dernière phase offensive la saison dernière, le Portugais hésite moins à prendre sa chance aux abords de la surface.

Cherche buteur désespérément

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé". Le vers de Lamartine s'applique parfaitement à ce que connaît Paris lors de cette tournée estivale. Sans Kylian Mbappé, resté à Poissy en attendant d'éclaricir son avenir, le PSG a eu toutes les peines du monde à conclure devant le but. Et ce n'est pas Neymar, resté sur le banc lors de chacun des trois matchs au Japon, qui dira le contraire. Marco Asensio a très peu pesé à la pointe de l'attaque. Hugo Ekitiké a été un peu plus à son aventage, même s'il n'a pas vraiment pesé en entrant contre l'Inter.

Heureusement, le mercato n'est pas fini et le club de la capitale peut encore espérer se renforcer d'ici à la clôture du marché le 1er septembre. En attendant Ousmane Dembélé, la piste menant à Randal Kolo Muani est active. Celle menant à Harry Kane semble plus compliquée. Gonçalo Ramos a aussi des partisans en interne. Un temps courtisé par le PSG, Marcus Thuram s'est montré très discret face aux Parisiens pour sa première apparition avec l'Inter.

Avec deux défaites et un nul lors en trois rencontres au Japon, le bilan est pour l'instant négatif pour Paris, qui n'a pas fait le plein de confiance, loin s'en faut. Les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma tenteront d'aller chercher leur première victoire lors de cette pré-saison asiatiquecontre le club coréen de Jeonbuk Motors (10 heures, heure française), ce jeudi en Corée du Sud.