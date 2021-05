Monaco: manquer la qualification en Ligue des champions ne serait pas "une faute" selon Kovac

Monaco reste à la lutte pour le titre avant la réception de Rennes dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. A la veille du match contre le club breton, Niko Kovac a rappelé que l’objectif de l’ASM restait une qualification européenne.

Mathématiquement, Monaco peut encore priver Lille et le PSG du titre de champion de France. Dans la pratique, cela semble assez compromis pour les protégés de Niko Kovac qui accusent cinq points de retard sur le LOSC et deux sur Paris avant la 37e journée. Opposé à Rennes ce dimanche, l’ASM voudra d’abord sécuriser sa place sur le podium et son billet pour la prochaine Ligue des champions.

"En début de saison quand on a annoncé notre objectif nous avions l’ambition claire d’arriver à nous qualifier pour une compétition européenne. On est très heureux d’avoir pu valider cette qualification cinq ou six matchs avant le terme du championnat, a insisté l’entraîneur croate de Monaco. Effectivement aujourd’hui on peut atteindre plus mais si ce n’est pas le cas en fin de saison cela ne serait pas du tout une faute de notre part."

Kovac: "Une bonne saison pour l’AS Monaco"

Avec un point d’avance sur l’OL, le club de Principauté garde son destin entre les mains avant les deux derniers matchs de la saison en championnat. Deux victoires contre Rennes puis lors du déplacement à Lens dans huit jours, et Monaco sera assuré de finir sur le podium.

Et qui sait? En cas de contre-performances des Dogues ou du Paris Saint-Germain, le groupe monégasque pourrait même rêver d’un fantastique final en L1.

"On fait le maximum de notre côté. Quelle que soit l’issue du championnat, je pense que cela sera une bonne saison pour l’AS Monaco, a encore lancé Niko Kovac lors de son passage en conférence de presse ce samedi. Maintenant nous sommes des compétiteurs et si nous pouvons atteindre plus vous pouvez compter sur nous pour faire le maximum pour y arriver."

Entre les deux derniers rendez-vous en Ligue 1, Monaco aura également la possibilité de remporter la Coupe de France en milieu de semaine et ainsi sublimer sa saison avec un trophée. Mais pour y arriver, les partenaires de Wissam Ben Yedder devront battre Paris. Tout sauf une mince affaire mais pour l’instant, la priorité de l’ASM reste Rennes. L’objectif est simple: gagner pour rester maître de son destin.