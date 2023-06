Affaire Galtier: Christophe Galtier sera jugé pour harcèlement moral et discrimination le 15 décembre

Le procureur de Nice Xavier Bonhomme a annoncé ce vendredi que Christophe Galtier sera jugé des chefs d'inculpation de "harcèlement moral et discrimination" le 15 décembre prochain. L'ancien entraîneur du Gym risque jusqu'à trois ans de prison.

Placé en garde à vue depuis ce vendredi matin, Christophe Galtier a été "déféré au parquet en vue de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nice, le 15 décembre 2023" a annoncé le procureur de Nice dans un communiqué. L'ancien entraîneur du Gym sera jugé des chefs d'inculpation de "harcèlement moral et discrimination à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée". Il encourt jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Son fils adoptif sorti de garde à vue

Soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes lors de son année sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel. "Au terme de leurs auditions, ils ont contesté les infractions qui étaient susceptibles de leur être reprochées", poursuit le procureur.

Plus tôt dans la journée, son fils adoptif John Valovic-Galtier est ressorti libre de sa garde à vue sans qu'aucune charge n’ait été retenue contre lui, selon son entourage. Les enquêteurs l’ont interrogé jusqu’en fin de matinée sur les propos rapportés par l’ancien directeur sportif de Nice Julien Fournier, dans un mail adressé à sa direction.