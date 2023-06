EN DIRECT - Affaire Galtier: l'entraîneur placé en garde à vue à Nice pour des soupçons de discrimination raciale

Après les révélations de l'After Foot sur RMC, la justice avait très rapidement réagi en ouvrant une enquête pour des faits de "discrimination au travail fondée sur l’appartenance à une prétendue race ou religion". C'était début avril. Avec au centre du dossier ce fameux mail de Julien Fournier.

Avec un œil externe à ce dossier, on pouvait penser que les policiers enchaîneraient rapidement avec les auditions. Pas si vite. A la suite de la perquisition des locaux du club, Jean-Pierre Rivère et des joueurs azuréens avaient été interrogés par les enquêteurs de la PJ de Nice. Lors de la perquisition, les policiers avaient saisi des données dans certains ordinateurs de l'OGCN. Depuis, les enquêteurs de la police judiciaire niçoise ont entendu un grand nombre de personnes dans l'environnement du club.



L'affaire était un peu passée au second plan, même si les questions des médias s'enchaînaient à chaque conférence de presse de l'équipe niçoise. Les enquêteurs ont travaillé pendant des semaines pour mener ce dossier à son terme. Principal concerné par ces accusations de racisme, Christophe Galtier est donc logiquement entendu en dernier dans ce dossier pour s'expliquer face aux enquêteurs de la PJ sous le régime de la garde à vue.

Nicolas Pelletier