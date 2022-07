Gamba Osaka-PSG: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le dernier match amical des Parisiens

Toujours invaincu depuis l'arrivée de Christophe Galtier, le PSG dispute ce lundi son dernier match amical au Japon face au Gamba Osaka avant le Trophée des champions, prévu le 31 juillet face à Nantes.

Le PSG entre dans le sprint final de sa préparation. Après trois victoires face à Quevilly-Rouen (2-0), au Kawasaki Frontale (2-1) et les Urawa Red Diamons (3-0), les joueurs de Christophe Galtier disputent un ultime test au Japon ce lundi face au Gamba Osaka, avant d'attaquer de plein pied la saison 2022-2023.

Cette rencontre sera à suivre dès 12 heures sur BeIN Sport 2, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Comme lors des trois premières rencontres de préparation, le PSG évoluera en 3-4-1-2.

Messi en soutien d'un duo Neymar-Kalimuendo

Si un doute persiste sur la présence de Gueye plutôt que Verratti dans l’entrejeu parisien au côté de la recrue Vitinha, cela devrait être la même composition que celle choisie face à Kawasaki Frontale ce mercredi (2-1). Avec donc Donnarumma dans le but, une défense Ramos-Marquinhos-Kimpembe, Hakimi et Mendes en piston et Messi en soutien du duo Neymar-Kalimuendo.

Vainqueur de ses trois premières rencontres, le PSG bouclera donc sa préparation face à l’actuel 16e (sur 18 équipes) du championnat japonais. Il sera ensuite temps de se tourner vers le Trophée des champions, prévue le 31 juillet prochain face au FC Nantes à Tel-Aviv (20h). La reprise du championnat interveindra le week-end suivant sur la pelouse de Clermont.