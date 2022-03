"Il faut du temps pour s’adapter", Ronaldinho demande de la patience pour Messi au PSG

Invité exceptionnel de l'émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, pour présenter avec Yacine Brahimi l'application FootSider, Ronaldinho s'est exprimé sur les débuts compliqués au PSG de Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Il l’a connu lorsqu’il n’était qu’un jeune espoir au sein d’une équipe de stars. Puis il a été l’un des témoins privilégiés de son éclosion au plus haut niveau. Au FC Barcelone, Ronaldinho a été le coéquipier de Lionel Messi entre 2003 et 2008. Ensemble, le génie brésilien et le feu follet argentin ont décroché plusieurs trophées dont la Ligue des champions en 2006 et la Liga à deux reprises (2005, 2006). Ils ont surtout noué des liens très forts. En octobre dernier, leurs retrouvailles du côté du Parc des Princes, lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig, avaient offert de très belles images. Les deux amis avaient échangé quelques mots et s'étaient pris dans les bras.

"Il faut donner du temps"

Invité exceptionnel de l'émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, pour présenter avec Yacine Brahimi l'application FootSider (un LinkedIn du football qui met en relation joueurs et clubs), Ronaldinho a accepté de livrer son regard sur le début de saison de Messi dans la capitale. A ses yeux, les problèmes de l'Argentin sont-ils simplement une question de temps d’adaptation ? "Oui, c’est exactement ça. Nous qui avons joué au foot savons ce qui se passe dans le foot. Il faut donner du temps, les choses vont venir naturellement. Moi quand je suis arrivé à Paris, c’était difficile. Changer sa manière de jouer… Messi est resté 20 ans à Barcelone, c’est la première fois qu’il change de football. C’est normal, il faut du temps pour s’adapter."

Mais alors, qu'est-ce qui est dur à Paris ? "Tout change, la communication, la manière de jouer au foot. Et ça c’est juste le temps qui peut te le donner", estime Ronaldinho. Selon lui, Messi aurait-il dû rester à Barcelone ? "Si nous parlons mal de CR7, Messi, Neymar… On va parler bien de qui ? Le foot, c’est comme ça. Chaque week-end c’est un nouveau film, et bientôt il reviendra en faisant des choses exceptionnelles", a souligné le Ballon d'or 2005 sur l'antenne de RMC.