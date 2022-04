Incidents avec les supporters: l'ANS s'inquiète de la déconnexion entre les clubs et leurs fans

Le porte-parole de l'Association nationale des supporters (ANS) déplore la connexion de plus en plus prégnante entre les clubs et les supporters, laquelle conduit selon eux aux incidents observés le week-end dernier dans les stades de Ligue 1.

La saison 2021-2022 de Ligue 1, émaillée d'incidents, se clôt dans un drôle de climat, entre défiance et volonté d’en découdre. Le titre du PSG célébré sans effusion samedi, les tensions entre joueurs et ultras lyonnais et les jets de fumigènes à Saint-Etienne, sans oublier la colère des fans lillois après une saison decevante du champion de France 2021, la 34e journée a été riche en incidents de cette nature. Pour Killian Valentin, porte-parole de l’ANS, ce fut somme toute un week-end "plus ou moins classique" avec "des événements diamétralement opposés en fonction de ce qui peut se passer localement". "Il n’y a pas de dramatisation de notre côté", indique le porte-parole à RMC Sport.

"C'est inquiétant..."

A Lyon, la large victoire 5-2 contre Montpellier a tout de même été éclipsée par la prise de bec entre les ultras lyonnais et l'attaquant Karl Toko Ekambi, coupable à leurs yeux de leur avoir demandé de se taire. "Ce sont des choses qu’on a pu connaître par le passé. La tension au niveau sportif fait que la réaction d’un joueur a déclenché quelque chose par la suite, elle peut s’expliquer dans un contexte particulier", estime Killian Valentin.

Du côté de Saint-Etienne, le match contre Monaco (défaite 4-1) a été interrompu plus d'une demi-heure en raison de fumigènes et de feux d'artifices utilisés par les ultras pour fêter les 30 ans du groupe Green Angels... Ce nouvel épisode de débordements de supporters, dans une saison de L1 très agitée en tribunes, pourrait valoir des sanctions disciplinaires à l’ASSE, déjà sanctionné d'un huis clos total à titre conservatoire à Geoffroy-Guichard, dont les ultras avaient déjà fait parler d'eux cette saison au stade stéphanois lorsque le coup d'envoi du match contre Angers avait été retardé d'une heure le 22 octobre dernier.

"Les clubs n'entendent plus aucune parole"

Résultat, Saint-Etienne, qui doit se déplacer trois fois sur les quatre derniers matches de la saison, jouera le dernier match de la saison à domicile à huis clos. Sans le soutien indispensable que les Verts auraient certainement souhaité pour livrer l’un des derniers combats dans la course au maintien. La réception de Reims pourrait être décisive pour la survie du club dans l’élite. A quatre journées de la fin de la saison, les Verts occupent actuellement la 18e place, avec quatre points d'avance sur le premier relégable, Bordeaux (19e) et deux points de retard sur Troyes (16e) et Clermont (17e).

Faut-il s’inquiéter de cette déconnexion entre les clubs et une partie de leurs supporters, dont la logique s’oppose parfois à ce qui fait vibrer ces derniers ? "On observe de plus en plus que les clubs se déconnectent au fur et à mesure de la base des supporters, assène Killian Valentin. Ils n'entendent plus aucune parole. C’est inquiétant. En face, les supporters veulent rappeler qu’ils sont là, qu'une passion et une ferveur existent, et qu’on ne fait pas n’importe quoi avec un club de foot. C’est plus ce versant là qui est inquiétant, parce qu’on va aller vers de plus en plus de contestation, marquée de différentes manières."