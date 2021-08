Incidents Nice-OM: Estrosi charge le comportement de Longoria et Payet

Christian Estrosi a dénoncé les attitudes des membres de l’OM lors du déplacement à Nice. Selon le maire niçois, la rencontre de Ligue 1 a dégénéré notamment à cause du comportement du président marseillais en tribune ou de celui du milieu offensif sur la pelouse de l’Allianz Riviera.

La commission de discipline de la LFP a convoqué les clubs de Nice et Marseille afin de recueillir leur version sur les incidents ayant entraîné l’interruption du choc de la troisième journée de Ligue 1. Jusque-là assez plaisant, le match entre les deux rivaux a tourné au drame après des jets de projectiles contre Dimitri Payet et un envahissement du terrain par des supporters des Aiglons.

Présent dans la tribune présidentielle lors de cette triste soirée, Christian Estrosi a livré sa vision des choses ce mardi dans un entretien accordé au journal Nice-Matin. Dans le viseur du maire de Nice, notamment, le comportement de Pablo Longoria et des membres du club phocéen pendant tous les événements.

Estrosi dénonce l’attitude "agressive, violente et détestable" de Longoria

Christian Estrosi a évidemment condamné le comportement "inadmissible" de certains supporters de l’OGC Nice. Mais selon lui, l’OM a volontairement pourri la rencontre par une attitude susceptible de faire dégénérer les choses. En particulier le président marseillais Pablo Longoria, présent à quelques mètres de lui dans la corbeille présidentielle.

"Des choses se sont passées sur le terrain. D’autres, à la tribune où je me situais, avec mon épouse, notamment au côté du président Rivère et de sa femme. Sur la rangée de derrière, nous avions le président de l’OM et ses accompagnateurs, assortis de leurs gardes du corps, a raconté l’édile niçois. De la part du président de l’OM: des invectives à l’égard de l’arbitre, de nos joueurs, des invectives que nous pouvions prendre pour nous-mêmes, des hurlements permanents; une attitude agressive, violente, détestable. Vers la fin du match, nous avons senti une sorte de montée dans les tours avec, en bas, un coach qui semblait pousser ses joueurs à la provocation permanente."

Des reproches de la part de Christian Estrosi qui se rapprochent grandement de ceux déjà formulés par Jean-Pierre Rivère à l’encontre du dirigeant marseillais. Le président du club niçois a taclé le comportement de son homologue phocéen lors de son passage au micro de RMC lundi. Selon le patron des Aiglons, l’Espagnol aurait eu un comportement inapproprié avec son épouse.

Estrosi veut un rouge pour Payet qui a mis "le feu aux poudres"

Invitée de BFMTV ce lundi, Roxana Maracineanu a compris la réaction des joueurs marseillais et celle de Dimitri Payet. La ministre déléguée au Sport a ainsi d’une certain manière légitimé le fait de voir le Marseillais renvoyer un projectile en direction des tribunes. C’est une erreur selon Christian Estrosi.

"Je n’ai donc pas le même avis que Mme Maracineanu, a encore assuré le maire de Nice. Je pense qu’en comprenant la réaction des Marseillais, la ministre n’est pas dans son rôle."

Et l’ancien ministre chargé de l’Industrie sous la présidence de Nicolas Sarkozy de charger encore plus clairement Dimitri Payet. Le leader offensif de l’OM n’aurait jamais dû réagir et encore moins avec un geste qui a tout fait exploser.

"Si le geste des supporters qui ont lancé des bouteilles est inacceptable, celui de Payet l’est encore plus, dans la mesure où, dans une enceinte de 30.000 spectateurs, un pro ne doit pas faire prendre le risque d’un tel embrasement en renvoyant le projectile dans le public, a assuré l’homme politique azuréen. C’est ce qui a mis le feu aux poudres. Je crois avoir lu dans le règlement que, lorsqu’un joueur a ce type d’attitude, c’est un carton rouge. […] C’est bien la raison pour laquelle je dis que ce comportement est inadmissible. Mais je ne pardonne pas pour autant le geste du joueur marseillais."