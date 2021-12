Incidents OL-OM: "très abattu" et "terrifié", Aulas en remet une couche après sa sanction

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a été sanctionné de dix matchs de suspension, dont cinq ferme, pour son "comportement" lors du match contre l'OM, a indiqué la LFP mercredi. Le dirigeant se dit "très abattu et très déçu" et juge que ses propos ont été "déformés".

Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas. Sanctionné de dix matchs de suspension, dont cinq ferme, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour son "comportement" lors du match contre l'OM interrompu après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, le président de l'OL ne décolère pas. "Je suis terrifié par ce qu'il s'est passé parce qu'on avait apporté tous les éléments de réponses qui avaient été donnés. On m'a reproché d'avoir formulé une phase qui aurait pu laisser penser qu'on mettait la pression à l'arbitre", a précisé Jean-Michel Aulas.

"J'ai simplement indiqué que cette phrase avait été prononcée alors que le match était arrêté. C'est la dernière phrase qui a été prononcée dans le bureau de l'arbitre et elle venait à la suite de la question du préfet, qui l'a confirmé par écrit. 'Mais Mr Buquet, pourquoi avez-vous changé votre décision?' A cette question, il a confirmé qu'il n'avait jamais changé de position. J'ai exprimé le fait que cela n'était pas la vérité."

"Abattu et déçu"

Le patron des Gones assure que ses "propos ont été déformés" et que "la décision prise ne correspond pas à l'échange qui a eu lieu hier (mercredi) en présence de la Commission de discipline. Personnellement, je suis très abattu et très déçu car on essaie de faire porter une responsabilité à quelqu'un qui n'a aucune responsabilité sur ce point-là. Je suis ferme."

Jean-Michel Aulas a tenu à rappeler que le club a tout fait pour sanctionner le lanceur de bouteille, qui a rapidement été identifié après les évènements: "On n'est pas satisfait de la décision qui nous sanctionne, alors que l'individu a été sanctionné et il n'y a pas eu d'autres incidents. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il s'est passé hier en procédure disciplinaire hier (mercredi)."