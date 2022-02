Metz: "Respectez-le", Rothen défend Antonetti après son coup de sang contre Lille

Jérôme Rothen a regretté la déferlante médiatique à l’encontre de Frédéric Antonetti après son coup de sang contre plusieurs dirigeants lillois et des journalistes. Selon le membre de la Dream Team RMC Sport, l’entraîneur messin a simplement été lui-même et honnête.

Engagé dans la lutte pour le maintien, Metz a pris un point précieux avec son nul (0-0) décroché à Lille lors de la 25e journée de Ligue 1. Mais le club mosellan a peut-être perdu gros avec l’expulsion de Frédéric Antonetti pour son comportement au bord du terrain et son altercation avec les dirigeants nordistes Olivier Létang et Sylvain Armand. Jérôme Rothen a tenu ce lundi à défendre la personnalité de l’entraîneur messin, loin des profils aseptisés du foot actuel.

"Il considère être victime d’une injustice? Mais il l’est. Ce n’est pas qu’il considère être victime, il l’est. J’ai vu les vidéos, on a vu ce qu’il se passe, comment Olivier Létang et Sylvain Armand viennent mettre la pression au quatrième arbitre. Lui il est à côté de tout ça, et il réagit en le voyant, a estimé l’ancien joueur du PSG dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il a quand même le droit de réagir, non? Il a deux dirigeants d’un grand club qui n’ont rien à faire là et qui mettent la pression au quatrième arbitre alors qu’il reste cinq minutes. Comme il l’a dit, certains entraîneurs auraient baissé la tête avant de s’asseoir sur leur banc. Mais lui il a cette personnalité-là. On ne va quand même pas lui reprocher de réagir."

"C’est bien gentil tous ces donneurs de leçon..."

Interrogé sur sa troisième expulsion de la saison en Ligue 1, un record dans l’élite, Frédéric Antonetti s’est encore emporté lors de sa conférence de presse d’après match. Jérôme Rothen a regretté que certains médias rajoutent de l’huile sur le feu pour faire dégoupiller l’entraîneur de Metz.

"C’est bien gentil tous ces donneurs de leçon, certains journalistes qui lui posent la question et veulent lui tomber dessus. Mais quand tu es un compétiteur, que tu es au bord du terrain et que tu vis une saison compliquée et que tu tiens le 0-0 à Lille... Est-ce vraiment très grave ce qu’il a fait? C’est sa personnalité, elle est comme ça."

Rothen tacle la réaction de Gourvennec

Si le comportement de Frédéric Antonetti pourrait lui valoir une suspension de plusieurs mois, Jérôme Rothen a fustigé l’attitude de son homologue Jocelyn Gourvennec. Lui aussi interrogé sur les incidents de la fin de match, l’entraîneur du Losc a assuré ne pas être au courant.

"Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, ne me dîtes pas qu’il n’a pas vu l’altercation puisque tout le stade l’a vue. Et bah lui, Jocelyn Gourvennec, il n’a pas vu et a dit qu’il était concentré sur le match, a lâché le membre de la Dream Team RMC Sport. On préfère qu’il ne donne pas son avis alors qu’il n’en pense pas moins plutôt que de donner son avis quitte à ce qu’on lui reproche? Connaissant un peu Antonetti, je pense que lui et son adjoint ont dû se dire qu’il n’aurait peut-être pas dû réagir comme cela avec Sylvain Armand et qu’il acceptera la sanction. Mais que l’on arrête de me dire qu’il faut le condamner parce que cet entraîneur est complètement cinglé."

"Marre d’avoir des mecs formés de la même façon"

Jérôme Rothen a poussé encore plus loin son soutien à Frédéric Antonetti. Selon l’ancien milieu de l’équipe de France, le technicien détonne dans cette Ligue 1 où les coachs sortent du même moule. Voilà bien selon lui ce qui dérange chez Antonetti.

"Respectez-le déjà. Par rapport à son âge, par rapport à ce qu’il a apporté au football français, par rapport à ses remises en question perpétuelle, a finalement lancé Jérôme Rothen. Quand on tient plusieurs clubs comme il l’a fait en obtenant des bons résultats, c’est qu’il y a une grosse remise en question. Je suis pour lui et je n’ai pas envie de mettre tous les entraîneurs français dans la même case. Il y en a marre d’avoir des mecs formés de la même façon et qui réagissent tous avec un beau costume pour ne jamais dire un mot plus haut que l’autre. Antonetti, lui on sait ce qu’il pense."