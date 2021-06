La Ligue 1 à 18 clubs, c’est acté pour la saison 2023-2024

L’assemblée générale de la LFP qui se tenait ce jeudi à Paris a voté à une très large majorité en faveur d’une Ligue 1 à 18 clubs. Le changement sera effectif à partir de la saison 2023-2024.

Le changement est voté. Ce jeudi, l'assemblée générale de la LFP, qui se tenait à Paris, a acté ce jeudi le resserrement du championnat de Ligue 1 à 18 clubs et non 20 comme actuellement. C'est avec une écrasante majorité que les formations de L1 et L2 se sont exprimés en faveur de ce changement : 97.28% pour, 2.72% contre. Le seul vote contre est celui du FC Metz. Ce championnat à 18 clubs sera effectif à partir de la saison 2023-2024.

Quatre descentes en 2023

Cela signifie qu'il y aura quatre descentes en Ligue 2 à l'issue de la saison 2022-2023 pour seulement deux montées. Cette même saison, il n'y aura que deux montées, pour quatre descentes, en Ligue 2 qui reste à 20 clubs. A compter de l'exercice 2023-2024, il y aura deux descentes et un barrage en Ligue 2. Idem pour l'accession du National à la L2. Le National reste aussi à 18 clubs.

"Le changement de format des compétitions est la première étape d'une réforme plus globale pour valoriser la Ligue 1 et la Ligue 2 en prévision du prochain cycle de commercialisation des droits TV post-2024", indique la LFP.